Основний вид діяльності фірм - вирощування зернових культур та садівництво

OKKO Group купить частки бізнесу тернопільського аграрія Петра Гадза. Антимонопольний комітет дозволив кіпрській компанії GNG Retail Limited купити частину в статутному капіталі ТОВ «Укрполфрукт» та ТОВ «Гадз-Агро», які зареєстровані на Тернопільщині.

Рішення про дозвіл продажу часток регулятор ухвалив на засіданні 9 травня. Фірми зареєстровані у селі Трибухівці біля Бучача Тернопільської області і належать заступнику голови Аграрного союзу України, Герою України Петру Гадзу. Інформації про величину придбаних часток на сайті АМКУ немає.

За даними Youcontrol ТОВ «Гадз-Агро» зареєстроване у 1998 році. Петро Гадз володіє 100% компанії. Дохід фірми у 2023 році становив 2,27 млрд грн, чистий прибуток – 11,49 млн грн. Активи компанії за підсумками 2023 року – 4,34 млрд грн, зобов'язання – 1,65 млрд грн. У штаті 1017 працівників. Основний вид підприємства – вирощування зернових, бобових і олійних культур. Також тут займаються вирощуванням овочів, баштанних культур, фруктів. Серед напрямків діяльності фірми – насінництво, тваринництво, перероблення молока, виробництво масла та сиру, цукру, борошна і круп.

ТОВ «Укрполфрукт» засноване у 2017 році. Основний вид діяльності – вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Петро Гадз є її кінцевим бенефіціарним власником, йому належить 75% компанії. Ще 15% у Тараса Мельника і 10% – в Олега Грицака.

За підсумками 2023 року ТОВ «Укрполфрукт» отримало 7,39 млн грн доходу і 2,18 млн грн чистого прибутку. Активи компанії торік зросли до 11,22 млн грн, зобов'язання становили 6,74 млн грн.

Додамо, що до складу OKKO Group вже входить концерн «Хлібпром», який заснований у 2003 році. Це п'ять виробничих підприємств: два хлібозаводи у Львові, завод із виготовлення хлібобулочних напівфабрикатів, завод «Вінницяхліб» та борошномельний комплекс «Явірмлин».