Територія, де розташований офіс "Онуру"

Фірма «Онур конструкціон інтернешнл» має намір викупити у Львівської міськради 1,57 га землі на вул. Авіаційній, 7, де розташований її офіс. Зараз ділянка перебуває у фірми в оренді.

У проекті ухвали, що депутати ЛМР мають розглянути на наступному засіданні сесії, зазначено, що експертна грошова оцінка ділянки на Авіаційній, 7, виконана ПП «Інститут містобудування та архітектури», становить 18,56 млн грн. Із цієї суми «Онур конструкціон інтернешнл» вже заплатила 4,7 млн грн авансу. Решту компанія має перерахувати упродовж місяця після підписання угоди купівлі-продажу.

Фірма «Онур» купила адмінбудівлю площею 477 м2 на вул. Авіаційній, 7 у Львові. У 2017 році компанія взяла в оренду землю, на якій розташована будівля, на 10 років – до 2027 року. Сума річної орендної плати становить 704,8 тис. грн.

У міськраді вважають, що вигідніше продати ділянку і залучити в міський бюджет більше грошей.

Ділянка на Авіаційній, 7 у Львові, яку хоче купити фірма “Онур”, що має на ній свій офіс

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – дочірнє підприємство турецької будівельно-транспортної компанії «Онур Тааххют», що здійснює будівництво і ремонт доріг та мостів в Україні. Власниками фірми є Онур та Іхсан Ченінджевізи з Туреччини і Олег Фаріон зі Львова. Підприємство володіє асфальтовим заводом у мікрорайоні Рясне-2 у Львові.