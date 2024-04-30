Спірна ділянка на вул. Данила Апостола позначена червоним кольором

Західний апеляційний господарський суд залишив у користуванні АТ «Будівельно-монтажне управління “Львівгазифікація”» 2,5 га комунальної землі в промзоні «Сигнівка». Міськрада через суд намагалася повернути право розпоряджатися комунальною землею, водночас плани на ділянку мав й «Львівгаз». Утім суд вирішив залишити землю в користуванні «Львівгазифікації».

Як вказано в матеріалах справи, у 1987 році АТ «Будівельно-монтажне управління “Львівгазифікація”», яке входило до «Львівгазу», отримало від Пустомитівської райради 2,5 га на території нинішнього промислового району Львова «Сигнівка» для будівництва виробничої бази. В 1990-х роках, унаслідок реорганізації «Львівгазу», АТ «Будівельно-монтажне управління “Львівгазифікація”» відділилось і стало окремою структурою та успадкувало все майно, що було за ним зареєстроване, включно з ділянкою на 2,5 га.

У 2017 році держреєстратор зареєстрував відповідну ділянку зі Львівською міськрадою як комунальну, а міськрада погодила ухвалу, якою внесла цю землю до переліку призначених для продажу на аукціоні. Спірну ділянку вказали як частину більшої ділянки площею 7,6 га, оскільки місто вважає землю комунальною.

У грудні 2023 року Господарський суд Львівської області визнав право користування на ділянку за «Львівгазом». Однак Західний апеляційний господарський суд це рішення скасував та ухвалив постанову, якою залишив землю в користуванні «Будівельно-монтажне управління “Львівгазифікація”», а апеляцію міськради не задовольнив узагалі. Суд скасував ухвалу Львівської міськради від 2017 року про продаж ділянки на аукціоні. Цю постанову можна оскаржити в касації.

АТ «Будівельно-монтажне управління “Львівгазифікація”» зареєстроване у 1996 році на вул. Єрошенка, 22 у Львові. Компанія належить мешканцю Стрийського району Роману Рибчинському та львів’янину Степану Сопківу.

Додамо, що Львівська міськрада затвердила концепцію розвитку мікрорайону «Сигнівка», згідно з якою занедбану індустріальну територію перетворюють за зону індустріальних парків та логістичних хабів.