Упродовж останніх п’яти років мікрорайон «Сигнівка» у Львові перетворюється з занедбаної промзони у центр логістики та виробництва. У цьому районі вже працює приватний індустріальний парк Sparrow Lviv, а неподалік, у промзоні «Рясне-2» інвестиційна компанія Dragon Capital будує індустріальний парк «М-10».

Цього року на Сигнівці має з’явитись ще один індустріальний парк – муніципальний, на якому розташують підприємства легкої промисловості. Його остаточна концепція ще розробляється, однак днями у Львові презентувати перші напрацювання, а також погодили план створення парку. ZAXID.NET розповідає, як околиця міста перетворилась на потужний промисловий центр та яким буде перший муніципальний індустріальний парк Львова.

***

Що відбувається на Сигнівці

Промзона «Сигнівка» розташована у північно-західному районі Львова, за 10 км від центру міста, й обмежена залізничною колією, вул. Данила Апостола, Конюшинною та кільцевою дорогою. Загальна площа цієї території охоплює 92 га.

Донедавна територія була майже вільною від забудови, лише подекуди були розташовані старі склади та виробничі будівлі. У 2018 році міська рада затвердила Програму перспективного розвитку промислових зон Львова – Сигнівки та Рясного-2 – площами 92 га та 37 га відповідно. Ця програма передбачала продаж вільних комунальних ділянок під виробництво та створення низки індустріальних парків. Також програма передбачає мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок й дозволяє використовувати їх лише як землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони тощо.

Крім цього, міська рада розробила детальний план цієї території, що передбачає формування кварталу виробничої та складської забудови, прокладання нових вулиць і проїздів. Місто підвело до промзони інженерні мережі та відремонтувало вулиці Данила Апостола та Курмановича. У майбутньому зі сторони залізничної колії планують побудувати під’їзні гілки.

Після цього місто почало активно продавати землю на Сигнівці й станом на 2023 рік вільними для продажу залишилось 22 га землі, 15 га – зерезервували під муніципальний індустріальний парк, ще 19 га займає приватний індустріальний парк Sparrow Lviv. Решту місто продало на аукціоні приватним компаніям під виробництво, серед них – австрійська компанія «Дунапак», що виготовляє паперове пакування (15 га), «Терпласт Груп» (3,9 га), «Рас Девелопмент» (2,5 га) та «Хірш Пороцелль» (2,7 га). Загалом очікується, що у промзоні створять близько 6 тисяч робочих місць та залучать майже півмільйона гривень інвестицій.

У 2020 році компанія «Спарроу Парк Львів» купила на аукціоні ділянку на Сигнівці за 106,9 млн грн. У 2021 році ТзОВ «Спарроу індастріз» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво складів та адмінбудівель на вул. Північній.

Ще один індустріальний парк «М-10» компанії Dragon Capital будується у промзоні «Рясне-2». Він охоплює 24 га. Поруч розташований логістичний парк «Галілео Лоджістік». Ще 27 га землі продадуть на аукціоні.

Перший муніципальний

Створення муніципального індустріального парку Львівська міськрада затвердила ще влітку 2022 року. Під нього зарезервували 15 га комунальної землі. Упродовж півроку Львівська міськрада спільно з експертами Київської школи економіки, а також компаніями Abt Associates та Good Governance Fund розробляли концепцію розвитку муніципального парку. У березні у Львові представили концепцію та план її втілення. Затвердити її планують у квітні.

Керівник управління інвестицій та проектів ЛМР Андрій Павлів розповів ZAXID.NET, що земельна ділянка, на які облаштують індустріальний парк, залишиться в комунальній власності, однак для адміністрування парку оберуть приватну керуючу компанію.

«Після внесення Кабміном парку до загального реєстру індустріальних парків буде оголошено міжнародний відкритий конкурс на керуючу компанію, яка розвиватиме індустріальний парк і залучатиме інвесторів», – розповів він.

За планами, зареєструвати парк планують у червні, а обрати керуючу компанію – у липні 2023 року. Почати будівництво першої черги парку планують у 2024 році. За словами Андрія Павліва, у муніципальному парку працюватимуть компанії ІТ-галузі, телекомунікацій, харчової промисловості, охорони здоров’я тощо.

«За концепцією, індустріальний парк орієнтуватиметься на малий та середній бізнес. Попередньо, сюди входитимуть машинобудівні компанії, а також підприємства галузі легкої промисловості та деревообробки», – додали у прес-службі Львівської міськради.

Керуюча компанія має займатися пошуком інвесторів та будівництвом відповідної інфраструктури. Реалізувати цей проект планують упродовж 10 років у чотири етапи.

«Це досить унікальна концепція не тільки для Львова, а й для України в цілому, бо зараз у Львові – справжній бум логістики, і індустріальні парки, які орієнтовані на збільшення товарообігу з Європи, зі зрозумілих причин переживають бурхливе зростання. Втім зрозуміло, що лише сама логістика не може годувати місто і забезпечувати економічне зростання на роки вперед. Потрібно забезпечувати виробництво, створювати додаткові робочі місця. Ми всі сподіваємося, що завдяки розвитку промзони, в тому числі, продукти будуть експортуватися в Європу в межах інтеграції України в ЄС», – розповів під час презентації концепції керівник проектів із підтримки реформ Київської школи економіки Максим Нефьодов.

Він додав, що за концепцією, в межах парку резидент зможе отримувати весь ланцюг послуг – від дизайну, реклами і написання бізнес-плану і до виробництва, інженерії, пакування та експорту.

«Цей план дозволить місту на 10 років створити до півтора тисячі робочих місць і збільшити інвестиції на 1,5%», – додав він.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що муніципальний індустріальний парк дозволить залучити в місто виробництва, критично важливі з точки зору розвитку економіки.