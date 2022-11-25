ЄБРР спільно з компанією Dragon Capital спільно реалізують проект індустріального парку у Львові

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив інвестиції $24,5 млн на купівлю до 35% акцій спільного підприємства з Dragon Capital з метою розвитку Львівського індустріального парку в мікрорайоні Рясне. Про це повідомляє портал Fixygen з посиланням на інформацію банку.

Зокрема, інвестиції ЄБРР у ​​першу фазу індустріального парку на околиці Львова становитимуть до $5,5 млн. При цьому загальна сума інвестицій ЄБРР і проект M10 Lviv Industrial Park складе 24,5, що становить 35% загальної вартості проекту.

Спеціалізацією індустріального парку, що включає промислові та логістичні площі, заявлено продукти харчування та охорона здоров'я та екстрені служби. Проект повинен відповідати рівню «добре» за методом екологічного будівництва BREEAM або еквівалентної сертифікації зеленого будівництва.

Нагадаємо, в кінці 2021 року Dragon Capital викупив в нідерландської компанії CTP проект індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 у Львові. Тоді ж почалося будівництво першої черги індустріального паркурозпочав Lviv Industrial Park – сухого складського комплексу площею 14,4 тис. м2 на ділянці 2,7 га. Загалом територія Lviv Industrial Park охоплює площу 23,5 га та складається із шести ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення загальною площею 140 тис. м2.

Dragon Capital – одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг. Компанія заснована у 2000 році в Києві. Одним із ключових напрямів діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості. Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює Dragon Capital Property Management. Станом на листопад-2022, під її керуванням є 29 об'єктів комерційної нерухомості.

Згідно з даними системи YouControl, компанія Dragon Capital зареєстрована на Кіпрі, а її засновником є Томаш Фіала.