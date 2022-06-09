Індустріальний парк впровадить новітні підходи до виробництва, альтернативну енергетику: вітряки та сонячні батареї

У Дрогобичі створять індустріальний парк «Еко-смарт індустріальний парк «Галіт», який збудують на 19 га. Таке рішення прийняли депутати Дрогобицької міської ради на сесії 9 червня. Як повідомили у міській раді, земельна ділянка розташована неподалік залізниці та комунікацій, має під’їзні дороги, простір для розширення площі на майбутнє. За концепцією, індустріальний парк надаватиме площі таким галузям підприємництва: легка промисловість, торгівля, ІТ, меблева промисловість, металообробка, машинобудування, хімічна промисловість та інші.

Індустріальний парк у Дрогобичі робитиме ставку не на великий бізнес, а на малий та середній. Оскільки саме такі підприємства найчастіше мають запити про релокацію своїх виробничих площ на Львівщину. Партнерка компанії ТОВ «АІК «Креатив» Ольга Данчук наголосила, що це буде наразі єдиний в Україні індустріальний парк, де робочі площі та приміщення пропонують споруджувати від 288 м2 до 800 м2. Але тому бізнесу, що потребуватиме більше місця, його зможуть надати.

«Індустріальний парк в Дрогобичі покликаний стати єдиним інноваційним центром синергії проривних технологій в сфері легкої промисловості, машинобудівної. Усі учасники парку працюватимуть в замкнутій екосистемі із впровадженням новітніх підходів до виробництва, сортуванні відходів, альтернативній енергетиці. Акцент буде зроблено і на зелену енергетику: вітряки та сонячні батареї. Є бачення, що одна з компаній встановить вітряки на території індустріального парку», – пояснила Ольга Данчук.

В індустріальному парку буде 120 лотів для бізнесу, серед яких також складські приміщення, виставкові чи експозиційні зали. Територію озеленять, там буде міні АЗС, офісні коворкінги, зони релаксу для дітей.

9 червня депутати Дрогобицької міської ради погодили створення індустріального парку (фото міськради Дрогобича)

Керівник відділу залучення інвестицій ЛОДА Орест Фільц наголосив, що це добра нагода для бізнесу не тільки перенести виробництво з неспокійних областей, але й мати свої представництва в західному регіоні.

«Якщо спочатку війни підприємства із гарячих точок ведення військових дій мали мету зберегти своє устаткування та виробництво як таке, тому й релокували на західні терени, то тепер чимало гравців бізнесу розуміють, що слід мати своє представництво на Заході тому й продовжують надходити запити про релокацію та збільшується кількість представництв різних компаній на Львівщині», – зазначив Орест Фільц.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма наголосив, що Дрогобич має чимало переваг для потенційних інвесторів. Ще торік у Дрогобичі запустили проект для залучення інвестицій та розвитку підприємництва: створили інвестиційну візитівку – сайт з повною довідкою про громаду і пропозиції для ведення бізнесу.

«Для нашої громади важливо відновити статус промислового міста. Кожен розуміє, що в умовах сьогодення ми повинні активно розвивати економіку і дбати про робочі місця як для мешканців громади, так і гостей, які вимушено до нас прибули з територій, де тривають активні бойові дії. Більше того, це реальний шанс для громади перезавантажити економіку», – прокоментував міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

До слова, намір створити індустріальний парк задекларував 9 червня і Стрий. На площі 70,3 га планують розмістити промислове виробництво, логістичні склади.