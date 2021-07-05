Для потенційних інвесторів зібрали пропозиції для капіталовкладення і обіцяють максимально спростити оформлення документів та погоджувальні процедури

У Дрогобичі запустили проект для залучення інвестицій та розвитку підприємництва у громаді. Міська влада декларує повну прозорість та сприяння у започаткуванні бізнесу чи інвестиційних проектів. Для потенційних економічних партнерів створили інвестиційну візитівку – сайт з повною довідкою про громаду і пропозиції для ведення бізнесу.

Міська влада Дрогобича заявила, що буде сприяти бізнесу і допомагати кожному інвестору із проходженням всіх необхідних етапів, допомагатиме у вирішенні будь-яких питань – надаватиме юридичні консультації, скоротить час погоджувальних процедур, оформлення документації.

«Наша унікальність в тому, що особисто міський голова, секретар міської ради, начальники поліції та податкової публічно заявили про те, що вони будуть допомагати прозоро розвиватися бізнесу в нашому регіоні. Ми дуже тезисно даємо інформацію про об’єкти, за кожним закріпляємо проект-менеджера, який буде консультувати, або напряму даємо контакти людей, які продають чи здають в оренду нерухомість чи землю», – пояснив ZAXID.NET керівник управління культури та розвитку туризму міськради та депутат Дрогобицької районної ради Ігор Чава.

За його словами, у Дрогобичі є багато промислових об’єктів, які зупинили свою діяльність. Відновити їхнє виробництво вже не вдасться, але їх можна перетворити на інші простори. Для контактів з інвесторами та бізнесменами у Дрогобичі створили посади інвестиційних менеджерів.

Дрогобич пояснює своє вигоду для започаткування бізнесу дешевою вартістю оренди, кадровим потенціалом, зручністю розташування біля курортних міст – Східниці, Трускавця, Моршина, близькістю до кордону.

Ігор Чава 5 років займався у Дрогобичі розвитком туризму, який називає найшвидшими інвестиціями, але зараз, за його словами, настав час виходити на інший рівень розвитку міста і громади. Ця ніша поки незайнята.

На створеному сайті є коротка довідка про Дрогобицьку громаду, її можливості і потенціал. Є перелік колишніх промислових об’єктів, земельні ділянки та нежитлові приміщення, а також підприємства, які працюють і які можна розвивати ще більше.

Одним із найвідоміших промислових і, до слова, найстаріших в Україні, бо незмінно працює з XIV століття, є Дрогобицька солеварня. Там нещодавно змінилось керівництво, для заводу напрацювали брендинг і нову стратегію розвитку. Директор Олег Петренко розповідає, вже є готовий проект ревіталізації солеварні за різними напрямками – рекреація, туризм, виробництво, музей. Працюють над розвитком економічної стратегії і збільшенням обсягу виробництва і збуту в інші регіони. Тому солеварня відкрита для співпраці і також потребує багатьох інвестицій.

Дрогобицька громада налічує 123 тис. населення. У 2020 році Дрогобич увійшов у десятку найперспективніших міст з динамічним розвитком туризму. Раніше місто було відзначене як «найпрозоріше» та «відкрите» місто України.