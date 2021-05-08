Продовжуємо наші мандрівки Львівщиною і цього разу пропонуємо відвідати місто, в якому вся сіль, – Дрогобич. Він розташований за 80 км від Львова і це одне з найактивніших міст області у сфері розвитку туризму. Тут збережені вишукані пам’ятки архітектури, водять екскурсії на найстаріше в Україні промислове підприємство, постійно з’являються нові туристичні приваби. Оглянемо основні місця, що можуть бути цікавими для туристів у Дрогобичі, а його мешканці можуть зовсім по-іншому побачити своє місто. Навесні воно особливо прекрасне.

Сторінками творів Івана Франка. Всі знають, що український письменник народився неподалік у Нагуєвичах, та у Дрогобичі теж є його перехресні стежки. Він вчився у гімназії ім. Франца Йосифа, у храмі Пресвятої Трійці молився, навіть є будівля колишньої тюрми, у якій Франко провів одну добу. А хто знає, які дрогобицькі локації згадуються у його творах? Їх можна відшукати за тематичною картою.

Гімназія, в якій навчався Іван Франко (фото ТІЦ Дрогобича)

Ратуша. З її вежі можна оглянути не тільки панораму міста з найгарнішими будівлями, але в добру погоду також і обриси Борислава, Трускавця, Стебника. Вхід на вежу — 30 грн. Для більших емоцій і занурень в старовину можна замовити вечірні театралізовані екскурсії. З вежі дрогобицької ратуші сповіщають про народження у місті немовлят. Для хлопчиків і дівчаток — мелодії різні.

З дрогобицької ратуші мелодією сповіщають про народження нового містянина (фото ZAXID.NET)

«Вуличний музей». У Дрогобичі постійно з’являються нові цікаві об’єкти просто неба. Туристи можуть влаштувати квест із пошуку усіх намальованих на деревах ангелів-музикантів або pixel-зображень відомих людей. А ще тут є брендовані логолавки, телефонна будка, з якої досі можна подзвонити, art стовпці, мурали.

З'їсти пуд солі – ця приказка майже дослівно про дрогобичан. Адже тут з XIV століття без зупинок виробництва за давньою технологією працює Дрогобицька солеварня. Відвідувачі можуть оглянути весь виробничий процес: видобування ропи з 50-метрових шахт, відстоювання її від домішок, виварювання солі вогнем на дровах, формування топок, які можна придбати тут же. У майбутньому новий директор солеварні Олег Петренко обіцяє відкрити на території підприємства кафе, ТІЦ, фірмовий магазин, лабораторію солі, музей, чотири нові цехи.

Унікальні храми. Дрогобич історично був батьківщиною для багатьох націй і культур, тому тут сакральна архітектура представлена цінними пам’ятками різних релігій. Це готичний римо-католицький костел, дві дерев’яні церкви, одна з них у спадщині ЮНЕСКО, і одна з небагатьох в Україні відновлених після майже повного знищення синагога, що досі функціонує як храм (екскурсії за тел. 0938737312).

Панські вілли. Не відстає від сакральної і громадська забудова. Дрогобич, як давнє місто, має дуже красиві історичні будинки. У них працюють найрізноманітніші установи – від шкіл до тюрми. Для поціновувачів вишуканої архітектури там є окрема вулиця Панська (тепер Шевченка) з досить добре збереженими віллами магнатів минулих століть.

Вілла бургомістра Яна Невядомського (фото ZAXID.NET)

Місцями Бруно Шульца. Відомий польськомовний письменник і художник єврейського походження все своє життя прожив у рідному Дрогобичі. Збереглася його хата (вул. Ю. Дрогобича, 12), оригінальні роботи можна оглянути в Палаці мистецтв. У педагогічному університеті є музей. А в центрі відзначене місце смерті, де його застрелив гестапівець. Щороку в Дрогобичі відбувається фестиваль Бруно Шульца.

Збережені оригінальні роботи Шульца можна оглянути у музеї "Дрогобиччина" (фото музею)

«Місця для селфі». У місті позначені selfie spots, з яких виходять найкрасивіші фотографії для соцмереж.

Якщо стати на визначені selfie spots, з цього місця виходять найкращі фотокадри (фото ZAXID.NET)

Гастроексперименти пропонують низка закладів у Дрогобичі. Наприклад, скуштувати каву з сіллю і солений торт у «Кавуні» або фірмові бургери «Дро» у закладі «Your Burger Dro». Там же безкоштовно можна з’їсти бургер «Мегатрон» при умові, якщо встигнете за 10 хвилин. У ресторані «Пастель» готують вареники за рецептами невістки Франка Ольги. Пирогами, згаданими у його творах, можна посмакувати у «Franko beef&burger». Ще одним брендом міста є дрогобицька ковбаса. На літо готують тематичний фестиваль, а придбати гастробренд Дрогобича можна у фірмових магазинах міста.

Бургер «Мегатрон» можна з'їсти безкоштовно, якщо вкластися у 10 хвилин (фото ZAXID.NET)

Дрогобич, як і Борислав, теж має свою нафтову історію. У ТІЦі можна отримати карту маршрутом «Дрогобич – нафтополіс», а на вул. Шевченка оглянути пам’ятник гасовому ліхтарю.

Будівля колишнього казино для працівників нафтопереробного заводу «Polmin» (фото Олега Стецюка)

У ратуші працює туристично-інформаційний центр, в якому можна взяти карти, купити сувеніри і довідатись всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав про 10 причин відвідати з туристичною метою Борислав. Для охочих мандрувати далі напрацювали туристичний «Соляний шлях», також можна завітати у розташовані поруч відомі курорти Трускавець, Східницю, Моршин.