Дрогобицька мерія змінила мелодії, якими з ратуші вітатимуть народження дітей

Тепер народження дітей у Дрогобичі відзначатимуть українською музикою

Дрогобицька міська рада змінила мелодії, якими з вежі ратуші відзначають народження кожної дитини. Замість музики із пісні Scorpions та фанфар із твору радянського композитора Давида Тухманова на ратуші вмикатимуть українські композиції.

Як повідомляв вчора ZAXID.NET, з 1 січня 2019 року з динаміків на вежі дрогобицької ратуші лунав вступ до пісні Moment of Glory німецького рок-гурту Scorpions (для новонароджених дівчаток) та вступні фанфари до твору «Карнавал-сюита» радянського композитора Давида Тухманова (для хлопчиків).

Авторство мелодій у дрогобицькій мерії дізналися із вчорашньої публікації ZAXID.NET, оскільки, за словами речника міськради Зиновія Кваснія, їх просто завантажили з інтернету без визначення авторства. Проте після того, як з'ясувалося, що автором однієї з мелодій відомий радянський композитор, у мерії вирішили замінити мелодії на українські.

«Зважаючи на те, що аудіо було скачане з інтернету і ніяк не було підписано, хто його автор, ми пришвидшили запис нових роликів. Вирішили зробити все в українському стилі, щоб знов не було таких казусів. Тому для хлопчика обрали марш, а для дівчинки щось типу вальсу, з доробків дрогобичанина», - розповів Зиновій Квасній.

Відтак тепер з вежі дрогобицької ратуші під час народження хлопчика лунає «Запорозький марш» бандуриста Євгена Адамцевича (в обробці Віктора Гуцала). Коли народжується дівчинка, то з динаміків звучить мелодія пісні «Я так люблю тебе» сучасного дрогобицького співака Тараса Курчика. На початку обидвох мелодій лунає дитячий сміх, а музика супроводжується вітальними словами.

Зиновій Квасній уточнив також, що міська рада погодила з Тарасом Курчиком використання музики з його пісні.

Додамо, що ці мелодії з вежі ратуші лунають з 8:00 до 22:00, а про дітей, які народились вночі, повідомляють зранку наступного дня.