Кожне народження у Дрогобичі відзначають фанфарами. Послухайте, як це звучить!

З вежі ратуші у Дрогобичі сповіщають про народження дітей

У Дрогобичі звучанням фанфар з вежі ратуші почали сповіщати про народження у місті дітей. При цьому під час народження дівчат лунає мелодія з пісні гурту Scorpions, а при народженні хлопчика – твір радянського композитора Давида Тухманова.

Розпорядження про створення нової традиції «Народився новий дрогобичанин» міський голова Дрогобича Тарас Кучма підписав ще 29 грудня 2018 року. Згідно з документом, працівники дрогобицького пологового будинку мають сповіщати чергового у міській раді про народження кожної дитини. Після цього комендант міської ради має увімкнути запис відповідної мелодії фанфар, що лунатиме з динаміків на вежі міської ратуші. Якщо ж звучатимуть кілька мелодій поспіль, то це означає, що народилась двійня чи трійня.

За словами речника міськради Дрогобича Зиновія Кваснія, зараз з вежі ратуші лунають лише мелодії, а незабаром про кожну народжену дитину також повідомлятимуть словами «Вітаємо, народився маленький дрогобичанин/дрогобичанка». Квасній уточнив, що з початку року у місті народилось 10 дітей. Він також надав ZAXID.NET записи фанфар, що лунають з вежі міської ратуші.

Під час народження дівчинки лунає вступ до пісні Moment of Glory німецького рок-гурту Scorpions.

А от коли народжується хлопчик, з вежі ратуші лунають вступні фанфари до твору «Карнавал-сюита» радянського композитора Давида Тухманова, який, до слова, є автором таких відомих радянських пісень як «Мой адрес Советский Союз» чи «День Победы».

Як уточнили прес-службі міськради Дрогобича, ця традиція почала діяти у місті з 1 січня 2019 року. При цьому фанфари лунають з вежі ратуші з 8:00 до 22:00, щоб не порушувати громадський порядок. Про дітей, народжених вночі, повідомляють зранку наступного дня.

Майже 100-тисячний Дрогобич входить до числа міст з найнижчим рівнем народжуваності на Львівщині. Протягом 2017 року тут народилося 763 дитини, тобто на добу у середньому народжувалось по дві дитини.