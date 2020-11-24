Дрогобицька солеварня працює понад 700 років

Новим директором Дрогобицької солеварні призначили дрогобицького юриста Олега Петренка. Його кандидатуру визначили за результатами конкурсу 24 листопада що його організував Фонд держмайна.

36-річний Олег Петренко працював юристом Дрогобицької міськради, після чого заснував адвокатське об’єднання «Право. Порядок». Він є членом «Української Галицької Партії» та засновником ГО «Галицька Варта» та «Правовий сектор Дрогобиччини».

Зазначимо, що у 2019 році Дрогобицьку солеварню, яка належала Міністерству аграрної політики, внесли у список на приватизацію. Тоді Львівська ОДА підтримала рішення про передачу солеварні в комунальну власність. Також ЛОДА звернулася до уряду, аби визнати одне з найстаріших підприємств Центральної Європи нововиявленою пам’яткою археології. На території солеварні розташовані 9 приміщень, що є пам’ятками архітектури місцевого значення. Дві церкви на території солеварні занесені до списку ЮНЕСКО. На початку 2020 року Кабмін передав Дрогобицьку солеварню Фонду держмайна.

Упродовж 2018 року громадськість Дрогобича напрацювала концепцію ревіталізації підприємства, на основі якої студенти-магістри Львівської політехніки розробили архітектурний проект. Основними функціями солеварні при цьому мали б бути збереження виробництва, розвиток туристичного, культурного і рекреаційного потенціалу території підприємства. При цьому до туристичного комплексу входили б території Дрогобицької солеварні і двох дерев’яних церков – св. Юра та Воздвиження Чесного Хреста.

Солеварня в Дрогобичі працює понад 700 років і вважається найстарішим підприємством України. ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» – єдине підприємство в Україні, яке ще видобуває сіль способом виварювання. Така технологія має перспективу бути занесеною до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.