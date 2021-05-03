На Львівщині скасували локдаун, вулиці заквітли, а травень починається тривалими вихідними. Спраглим мандрівок туристам пропонуємо маршрут у колись великий промисловий центр, галицьку столицю нафти, газу й озокериту — Борислав, який зараз активно розвиває туристичний напрямок.

Борислав у XIX – на початку XX ст. був такою собі галицькою Каліфорнією. Тут видобували 5% світового об'єму нафти, місто було найбільшим постачальником озокериту, яким ізолювали перший трансатлантичний телефонний кабель, прокладений з Європи до США дном океану. Зараз із 1,5 тисячі нафтових свердловин використовують близько 400. Свої промислові потужності місто перетворює на туристичні атракції, навіть айдентика міста стилізована під нафтовий «журавлик».

Розповідаємо, що можна зробити у Бориславі туристам.

Селфі біля нафтової качалки. Нафтові дучки розташовані у Бориславі навіть на приватних обійстях та у міському парку. Качалки тут, хоч і робочі, проте мають веселіший вигляд: розфарбовані у різні кольори, зі скульптурами відомих людей, пов’язаних з Бориславом. Це львівський підприємець Роберт Домс, який був власником нафтових і озокеритних родовищ у Бориславі, та Йоган Зег, співвинахідник гасової лампи, а також цісар Австро-Угорщини Франц Йосиф, який свого часу відвідав місто особисто. Перед міськрадою стоїть 10-метровий макет бурової вежі. Ще одне туристичне місце, присвячене пам'яті найяснішого цісаря, – стилізований вхід в озокеритну шахту Франца Йосифа (вул. Данила Галицького).

Зробити хімічні досліди в музеї Яна Зега. Після цього уроки хімії вже не здаватимуться вам такими нудними. Музей-аптека співвинахідника гасової лампи та переробника нафти Йогана (Яна) Зега працює у парку, частково виконує функції ТІЦу. Тут є старовинні експонати того періоду, польова кухня військових часів Першої світової, колекція гасових ламп, сувеніри і карти. У музеї можна замовити екскурсію (контакти: 0505591164 Ігор Романюк, 0987292839 Мирон Цайтлер).

Керівник Центру туризму Ігор Романюк багато знає про нафту, хімію і Борислав (фото ZAXID.NET)

Покачати нафту в промисловому скансені (вул. Карпатська Брама, 26). Поруч з парком є музей нафтової і газової промисловості України. Крім самих експонатів у приміщенні, тут є промисловий скансен. Туристи можуть спробувати покачати нафту за допомогою обладнання, яке працює.

Усі пристрої працюють на подвір’ї «Бориславнафтогаз» (фото ZAXID.NET)

Пооглядати диких кішок у приватному зоопарку (Міцкевича, 2). Власники тримають на подвір’ї рисей, оцелотів, сервалів і радо приймають відвідувачів. Контакт: Лія Левицька, 093 445 05 79

Хижаків родини котячих утримує на приватному подвір'ї сім'я бориславців (фото Лії Левицької)

Випити кави на місцевій «Нафтусі» у карпатській хаті (Міцкевича, 7). Це міні-музей місцевого жителя Сергія Силантьєва, який перевіз з Косівщини на обійстя хату 1802 року. У ній живе і облаштував музей. Її дерев’яний дах змащує місцевою нафтою, дучка якої булькає за 100 м від хати. Поруч – старовинний шпихлір з етнографічною колекцією. Господар частує гостей кавою, звареною на місцевій воді Нафтусі, багатій на сірководень, та розважає старими польськими пісеньками про Борислав. Найближчим часом пан Сергій перевезе ще одну старовинну хату, яку пристосує під суто туристичні послуги. Тел. господаря: 0731813668.

Дерев'яна хата з Косівщини слугує житлом і туристичним об'єктом (фото ZAXID.NET)

Покататись на крісельних витягах гірськолижного комплексу «Буковиця». Курорт 3 травня відкриває літній сезон, там працює верхнє оглядове кафе, поруч – форельник «Фазенда» із сауною і чанами. Біля комплексу облаштовують байк-парк, трасу-«терренкур», трекінгові та веломаршрути за проектом «ВелоБескиди».

Крісельний підйомник в "Буковиці" (фото Ігоря Романюка)

Дитяча програма. Сім'ям з дітьми можна сходити в парк на мотузкову лазанку, атракціони, погодувати лебедів на озері.

На озері у міському парку поселилися лебеді (фото адміністрації парку)

Помолитись у церкві св. Анни з мощами святих (вул. Володимира Великого, 45а). Колишній костел св. Барбари, покровительки нафтовиків, став паломницьким центром через зібрані у ньому мощі сотень святих. Там похований Ян Зег. Годинник, що на вежі храму, свого часу подарував австрійський цісар Франц Йосиф під час особистого візиту.

Неоготична церква св. Анни з мощами святих і годинником цісаря (фото Ігоря Романюка)

Випити мінеральної води біля джерел (вул. Джерельна, 23; Хвильового, 9)

Джерела Борислава схожі на мінеральні води Східниці і Трускавця (фото Ігоря Шохи)

Скуштувати фірмові страви у колишній їдальні шахтарів «Шахтарочка» або в тематичному ресторані-музеї «Барабський міст», біля якого колись робітники шукали праці на однойменному мості над річкою Тисмениця. На десерт – торт «Чорне золото» у кафе «Мармуляда» або брендовані пряники у кав’ярні «Taras coffee».

У ресторані є багато світлин та давніх артефактів (фото закладу)

Історію та легенди Борислава можна дізнатися під час екскурсії або самостійної мандрівки містом.