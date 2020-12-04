Туристичний проект «ВелоБескиди» переміг від Львівщини у конкурсі Державного фонду регіонального розвитку. Він передбачає будівництво у межах Борислава, Східниці, Трускавця, с.Орів туристичної вело- та пішохідної інфраструктури.

Як повідомляє управління туризму та курортів ЛОДА, загальна вартість проекту – 11,8 млн грн. З них 9,44 млн покриває державний бюджет і 2,36 млн – це співфінансування з місцевого бюджету. Втілювати «ВелоБескиди» планують з лютого до грудня 2021 року.

Згідно з проектом «ВелоБескиди», довкола Борислава збудують велодоріжки й велотраси різної складності загальною протяжністю 34,32 км, облаштують байк-парк, напрацюють 59,64 км пішохідних туристичних маршрутів. Тут буде оздоровча траса – теренкур, яка передбачає чергування пішохідної прогулянки із фізичними вправами. На горі Цюхів Верх (940 м) біля села Орів збудують оглядову вежу.

Гора Магестра (586 м) на гірськолижному курорті «Буковиця» у Бориславі – стартова точка велотрас, велошляхів та прогулянкових маршрутів.

Велотраси

Велотраси облаштують на горі Буковиця, для складності проїзду окремі зони замостять бруківкою. Тут буде байкпарк для даунхілу (швидкісного спуску на велосипеді в горах) і крос-кантрі (перегони на гірському велосипеді по місцевості зі спусками, підйомами, швидкісними та технічними ділянками).

Велотраса №1 з легким рівнем складності, довжиною 1,8 км перепадом 160 м. Це оптимальна ділянка для навчання чи першого досвіду поїздок гірським велосипедом, де можна проводити велосипедні школи чи безпечно кататись з дітьми.

Велотраса №2 з рівнем складності для професіоналів матиме довжину 1 км і перепад 160 м. Швидкісний спуск – траса для досвідчених велосипедистів та тренувань спортсменів. Вона підійде також для проведення спортивних змагань.

Веломаршрути

На веломаршрутах будуть гравійні доріжки з тришаровим гравієм різних фракцій.

Буковиця – г. Цюхів Верх. Легкий маршрут, на якому будуть облаштовані дві відпочинкові зони. На кінцевій точці маршруту – горі Цюхів Верх (931 м) – буде встановлена 15-метрова оглядова вежа, звідки можна оглянути гарну панораму околиць.

Борислав – Тустань (легкий рівень). Мальовничий маршрут, з траси видно довколишні лісисті гори. Кінцева точка – історико-культурний заповідник, наскельна дерев’яна фортеця IX -XIII ст. Тустань.

Борислав-Східниця (середній рівень) на невеликій відстані є природні мінеральні джерела.

Трускавець-Борислав (дуже легкий рівень). Маршрут пролягає лісом від бальнеологічного до гірськолижного курорту, далі можна продовжити шлях на Цюхів Верх, до Тустані чи Східниці.

Пішохідні маршрути

Пішохідні маршрути також частково засиплять гравієм і промаркують. На шляху буде 12 зон відпочинку з альтанками, лавочками, теренкуром для активних занять. Встановлять також інформаційні стенди. Гід зможе доповнити мандрівку оповідками з історії цього краю.

«Цюхів Верх» (Борислав - Цюхів Верх). Рівень складності: легкий. Цей маршрут можна спробувати пройти на час. На ньому встановлені стартовий та фінішний портали, де учасник сканує свій абонемент та отримує SMS з даними про свій результат та інформацію, з яким часом його пройшли інші учасники.

«Ядвігін тракт» (Борислав — Тустань). Рівень складності: легкий. Траса з додатковими спортивними елементами. Починаючи з 2 км маршруту кожні 800 м встановлені зони теренкуру – місця, де можна потренуватись, виконуючи різноманітні вправи на силу та баланс.

«Золота баня» (Борислав — Східниця (джерело №6) середнього рівня складності. Маршрут пролягає через ліси Карпат, оглядову вежу на горі Цюхів Верх, по дорозі можна оглянути, як добувають нафту на буровій «Масловецька», а у Східниці скуштувати природні мінеральні води.

«Монастирська дорога» – середній рівень складності з Борислава до гори Городище. Маршрут з невеликим перепадом висоти, оптимальний для новачків та любителів неспішних легких прогулянок.

«Соляний шлях» (Борислав – Трускавець). Рівень складності — складний. На шляху є дві вершини – гори Цюхів Верх та Бобовище, оглядова панорамна точка на хребті Діла, звідки добре видно Трускавець, завершується трекінг біля готелю «Ріксос».

Мета проекту — створити умови для туристів, які люблять активний відпочинок та дозвілля в горах, розвиток екотуризму, об’єднати регіон велосипедною та трекінговою інфраструктурою. Зазначимо, що цей регіон охоплює два бальнеологічні курорти — Трускавець та Східницю, які можуть прийняти до 30 тис. туристів одночасно.

«Це буде такий туристичний пішохідно-велосипедний хаб, поки що єдиний в Україні з таким кілометражем. Він об’єднає три ОТГ в регіоні, які розвивають туризм. Проект розрахований на всі вікові категорії — від екстриму даунхільних трас до звичайної скандинавської ходьби чи прогулянок в лісі», — розповів ZAXID.NET співрозробник проекту Дмитро Мицак.

Як інформував ZAXID.NET, у вересні приватний спортивно-відпочинковий комплекс «Буковиця» виставили на продаж на Prozorro.Sale зі стартовою ціною у 135 млн грн, однак Дмитро Мицак уточнив, що в такий спосіб вони хотіли оцінити вартість курорту. За його словами, курорт не продається і у наступні вихідні, 11-12 грудня, там відкривають гірськолижний сезон.