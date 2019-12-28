Підкори свою вершину

У великому місті інколи не вдається відчути справжню зимову атмосферу. Відволіктись від буденних справ можна, поїхавши за місто. Тим паче, що всього за 30 км від Львова розташована найближча гірськолижна траса, яка підійде і для початківців.

Засніжені вершини, легенький морозець, відчуття адреналіну… ZAXID.NET зібрав актуальну інформацію про усі гірськолижні спуски на Львівщині та пропонує своїм читачам зайнятись активним відпочинком.

Майдан

Найближчий гірськолижний спуск від Львова розташований у селі Майдан, що у Жовківському районі. Йдеться про комплекс «Чарівні озера», що за 30 км від Львова. Тут є одна траса завдовжки 680 м та один крісельний підйомник. Покататись на лижах та сноуборді тут можна щодня до 17:00.

Вартість користування витягом цього сезону ще не змінювали, тому чинними залишають торішні ціни. Один підйом – 50 грн, три години катання у будні дні вартуватимуть 270 грн, а у вихідні 350 грн. У будні вартість денного абонементу становить 450 грн, а у вихідні – 550 грн.

Гірськолижний спуск на базі «Чарівні озера» у селі Майдан

У цьому комплексі можна взяти на прокат спорядження, покататись на тюбах, а також скористатись послугами інструктора. Вартість оренди лиж та сноубордів є однаковою і становить 150 грн/день. За годину катання на сноутюбах у будні дні треба заплатити 70 грн, а у вихідні 100 грн.

Новачки можуть скористатись також послугами інструктора, оскільки у «Чарівних озерах» є гірськолижна школа. Однак ціни за послуги інструкторів на 2019/20 сезон наразі ще не встановили. Проте торік година навчання для одного учня становила 400 грн.

Відстань від Львова: 30 км. Сайт. Веб-камера.

Поляна

За півгодини їзди від Львова є ще одна гірськолижна база – «Казкова поляна». Розташована вона всього за 35 км від Львова у селі Поляна, що у Миколаївському районі. Тут є одна траса довжиною 900 м та один бугельний підйомник. Покататись на лижах, сноуборді чи сноутюбах тут можна до 20:00.

У цьому комплексі ви платите за кількість спусків. Вартість одного підйому в святковий сезон (з 1 до 19 січня, а також вихідні) становить 40 грн, п’яти підйомів – 200 грн, 15 підйомів – 450 грн, 25 підйомів – 600 грн. Вартість одного підйому в основний сезон становить 30 грн, п’яти підйомів – 150 грн, 15 підйомів – 300 грн, 25 підйомів – 400 грн. Вартість одного підйому мультиліфтом становить 10 грн, п’яти підйомів – 50 грн, 15 підйомів – 120 грн, 25 підйомів – 150 грн.

Спуск на базі «Казкова поляна» у селі Поляна

У «Казковій поляні» є дві траси для сноутюбінгу – дитяча (150м) та доросла (300м). Діти віком до 3 років можуть кататись безкоштовно, але лише в супроводі дорослого після купівлі квитка. Діти до 7 років можуть кататись на дитячій трасі безкоштовно без супроводу дорослого, а на дорослій трасі – з супроводом людини, що придбала квиток. Для дітей від 8 років треба купувати дорослий квиток.

У святковий сезон один спуск на сноутюбі коштує 20 грн, у основний сезон – 15 грн. Вартість оренди лиж чи сноуборду становить 150 грн у будні дні та 200 грн у вихідні.

Якщо ви новачок та захочете скористатись послугами інструкторами, то вам треба буде заплатити 400 грн/год, 700 грн/2 год, 900 грн/3 год, 1000 грн/4 год. Також є можливість навчання у групах до 5 людей.

Відстань від Львова: 35 км. Сайт. Веб-камера.

Борислав

У Бориславі з 2016 року діє гірськолижний курорт «Буковиця». Тут є схил середнього рівня складності (850 м), легкого рівня (950 м) та дитячий (250 м). Один підйом на крісельному підйомнику вартує 80 грн (100 грн з 1 до 12 січня), на бугельному – 40 грн (50 грн з 1 до 12 січня). Вартість абонементу на три години становить 350 грн, на півдня – 330 грн, а на повний день – 550 грн. Із 1 до 12 січня вартість абонементів на три години та півдня зросте на 30 грн, а на повний день – на 50 грн.

Гірськолижний спуск на курорті «Буковиця» у Бориславі

Ви також можете орендувати лижний чи сноубордний комплект по 250 грн, або пройти навчання у лижній школі. За одну годину катання з інструктором треба заплатити 500 грн (450 грн для дітей до 6 років), за дві години – 800 грн. За кожну наступну годину треба буде доплачувати 300 грн.

На курорті також можна покататись на сноутюбах. Вартість години катання – 150 грн, дві години – 250 грн, три години – 350 грн, повний день – 500 грн.

Відстань від Львова: 98 км. Сайт. Веб-камера.

Орів

У Сколівському районі можна покататись на лижах й на горі Цюхів, де облаштований курорт «Карпатські полонини». Тут є один лижний спуск довжиною 300 м та один бугельний підйомник, яким можна користуватись до 18:00.

Вартість денного абонементу для дорослих становить 150 грн, для дітей до 12 років – 120 грн, а для дітей до п’яти років – безкоштовно. Новачки можуть скористатись послугами інструктора. За годину навчання треба буде заплатити 250 грн, за три години – 675 грн, за п’ять годин – 1065 грн.

Спуск із гори Цюхів у селі Орів

У цьому комплексі ви також зможете взяти у оренду лижі (150 грн дорослі та 100 грн дитячі), сноуборд (150 грн), санчата (65 грн), а також лижні куртки та штани (80 грн).

Особливістю цього комплексу є те, що тут можна покататись не лише на лижах чи сноуборді, а й на ковзанах. За 100 грн ви зможете кататись на ковзанці з 09:00 до 18:00, якщо ж вам потрібно взяти ковзани у оренду, то доведеться доплатити ще 100 грн.

Відстань від Львова: 107 км. Сайт. Веб-камери немає.

Гора Житня у Сколе

Ще один невеликий спуск є в самому Сколе. Він розташований на горі Житній висотою 800 м.

Тут облаштована траса довжиною 300 м з бугельним підйомником. Ця траса підійде для новачків.

Відстань від Львова: 110 км. Сайту і веб-камери нема.

Розлуч

На території бази відпочинку «Бойківський двір», що між селами Розлуч (Турківський район) та Ясениця-Замкова (Старосамбірський район), облаштована гірськолижна траса завдовжки 700 м. Вона підходить для початківців та працює до 17:00.

Гірськолижний спуск комплексу «Бойківський двір»

Абонементів тут не продають, тому треба оплачувати щоразу, як ви користуватиметесь підйомником. Вартість одного підйому становить 20 грн.

У цьому комплексі ви можете взяти на прокат лижі та черевики – 200 грн/день, а також тюби – 200-250 грн/день та санки 100-150 грн/день. Також за 300 грн ви зможете покататись на снігоході з інструктором (вартість вказана за один підйом).

Відстань від Львова: 124 км. Сайт. Веб-камери немає.

Звенів

У селі Орявчик на Сколівщині можна покататись на лижах та сноуборді на території туристичного комплексу «Звенів». Тут є два спуски, що обладнані бугель ними підйомниками, довжиною 960 м та 400 м.

На більшій трасі вартість одного підйому для дорослої людини становить 40 грн, 30 грн для дітей. Денний абонемент становить 400 грн, обідній абонемент (із 11:00 до 15:00) – 300 грн, ранковий або вечірній (з 09:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00) – 250 грн.

Курорт «Звенів» поблизу «Сколівських Бескидів»

Вартість одного підйому на трасі завдовжки 400 м становить 25 грн для дорослих та 20 грн для дітей. Абонементів на цей підйомник не продають. На території комплексу «Звенів» можна покататись на сноутюбах – п’ять підйомів коштують 50 грн.

Також тут можна взяти на прокат спорядження (лижі та сноуборди), вартість за комплект становить 100-200 грн.

Відстань від Львова: 130 км. Сайт. Веб-камера.

Славське

Щороку до смт Славське приїздять тисячі туристів, щоб покататись на лижах, сноубордах та тюбах, адже тут є траси як для початківців, так і для впевнених лижників. На горах Тростян, Погар, Менчіл, Кремінь та Ільз обладнано 22 км лижних спусків від навчального і до слаломного рівнів складності. Оскільки лижні спуски тут не обладнані освітленням, кататись можна до 17:00.

На горі Тростян (1232 м) розташована гірськолижна база «Динамо». Вона обладнана 11 трасами довжиною 1500-2000 м з трьома бугельними підйомниками довжиною від 570 до 1300 м та одним крісельним підйомником довжиною 2750 м. Вартість абонементів становить 600 грн/день (до 10 січня) та 500 грн/день (з 10 січня до 28 лютого).

Гора Тростян у Славському

На горі Погар (857 м) є один спуск з крісельним підйомником. Із 1 січня дорослий абонемент на цілий день вартуватиме 400 грн, півдня – 250 грн. Дитячі абонементи дешевші на 100 грн. У вихідні дні вартість абонементів не зростатиме. Вартість разового підйому 50 грн.

Один підйом на базі «Політех», що на горах Кремінь та Менчул, вартуватиме 20 грн. Ще один підйомник облаштований на горі Ільз (750 м). Вартість одного підйому становитиме 30 грн, а денний абонемент – 300 грн.

Також у Славському працює багато пунктів прокату гірськолижного спорядження.

Відстань від Львова: 138 км. Сайт. Веб-камера.

Тисовець

У селі Тисовець, що на Сколівщині, на однойменній навчально-спортивній базі можна покататись на лижах, скориставшись одним бугельним підйомником (800 м). Цьогоріч вартість катання тут не змінювали, відтак денний абонемент становитиме 400 грн, а абонемент на півдоби – 250 грн.

Гірськолижний спуск у Тисовці

Прокату спорядження та можливості скористатись послугами інструктора тут немає.

Відстань від Львова: 138 км. Сайт. Веб-камери немає.

«Плай»

«Плай» – це один з найпопулярніших на Львівщині гірськолижних курортів. Він розташований біля села Плав’є на Сколівщині та має п’ять трас різних рівнів складності. Лижні спуски тут не освітлюються, а тому підйомники працюють лише до 17:00.

Один підйом на бугелі у будні дні коштує 80 грн та 90 грн у вихідні, на крісельному витязі один підйом коштує 100 грн та 120 грн відповідно. Абонемент на півдня (з 09:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00) у будні коштує 450 грн та 500 грн у вихідні.

Тут також продають абонементи на один та декілька днів. Вартість денного абонементу становить 800 грн у будні та 950 грн у вихідні, абонемент на два дні коштує 1400 грн та 1780 грн відповідно, абонемент на три дні – 2100 грн та 2660 грн, на чотири дні – 2600 грн і 3550 грн, а абонемент на п’ять днів – 3200 грн і 4400 відповідно. Діти до 7 років під супроводом батьків можуть користуватись підйомниками безкоштовно.

Гірськолижний комплекс «Плай»

На курорті є лижна школа. Індивідуальне заняття з інструктором для дітей до 7 років коштує 500 грн/год у будні та 600 грн/год у вихідні, якщо заняття триматиме дві години, то треба буде доплатити 350 грн. Індивідуальне заняття з інструктором для дорослих коштує 600 грн/год у будні та 700 грн/год у вихідні, якщо заняття триватиме дві години, то треба доплатити ще 400 грн. Також можна брати групові уроки.

Ви можете взяти в оренду доросле та дитяче спорядження (лижі та сноуборди), ціни за комплект становлять 280 грн та 170 грн відповідно. Клієнтам також доступний лижний сервіс. Він вартуватиме від 120 грн до 500 грн залежно від послуги.

Відстань від Львова: 139 км. Сайт. Веб-камера.

«Захар Беркут»

Ще один відомий гірськолижний курорт «Захар Беркут» розташований на горі Зворець, що у селі Воловець на Сколівщині. На горі є дев’ять трас різної складності, які підійдуть і для початківців, і для впевнених лижників. Підйомники працюють до 16:30.

Абонемент на повний день коштує 550 грн у будні та 700 грн у вихідні та святкові дні. Ви також можете придбати абонемент на три години вартістю 400 грн та 550 грн відповідно. При наявності посвідчення абонемент на повний день для учасників АТО коштує 380 грн та 480 грн відповідно.

Гірськолижний курорт «Захар Беркут»

Із 14 грудня вартість оглядового підйому (без спорядження) становить 130 грн для дорослих та 80 грн для дітей, у вихідні та святкові дні вартість зросте до 160 грн та 100 грн відповідно, з 28 грудня до 12 січня – 200 грн та 100 грн відповідно.

Ви також можете взяти в оренду комплект спорядження за 150 грн, сноутюб (80 грн), чи скористатись камерою для зберігання речей (50 грн).

На території комплексу є також лижна школа. За годину індивідуального навчання з інструктором треба буде заплатити 500 грн у будні дні та 600 грн у вихідні, також є можливість проведення групових занять.

Відстань від Львова: 145 км. Сайт. Веб-камера.

Сянки

У селі Сянки на Турківщині розташований Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України. Тут тренуються паралімпійці, однак усі охочі також можуть приїхати сюди, щоб покататись на лижах. На базі є два гірськолижних спуски довжиною 590 та 1500 метрів, обладнані одним крісельним підйомником.

Гірськолижний спуск на базі «Сянки»

Абонемент на цілий день вартуватиме 400 грн, на півдня (чотири години) – 300 грн, один підйом – 50 грн. Діти від 6 до 12 років, а також учасники АТО мають знижку 50%.

Також на базі «Сянки» можна орендувати комплект лижного спорядження за 300 грн, а також санки за 100 грн, сноубордів тут немає.

Відстань від Львова: 154 км. Сайт. Камери немає.