Будинок, в якому жила сімʼя, зруйнував дрон

У ніч на пʼятницю, 5 грудня, росіяни атакували дронами Дніпропетровську область. Внаслідок атаки там загинув 12-річний хлопчик, а його батьки зазнали поранень, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваренка, росіяни атакували Васильківську громаду у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

«Загинув хлопчик, 2013 р.н. Постраждали його батьки - жінка, 1988 р.н. та чоловік 1986 р.н. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Крім того, росіяни атакували Покровську громаду Нікопольського району. Внаслідок атаки там постраждав 70-річний чоловік. пошкоджені два приватних будинки, пʼять багатоквартирних будівель та авто.

За даними Гайваренка, над областю вночі вдалося збити девʼять дронів.

Нагадаємо, 1 грудня росіяни атакували балістичною ракетою Дніпро, внаслідок чого там є четверо загиблих та 22 постраждалих. Обстріл пошкодив СТО та місцеві підприємства.