41-річний Олексій Філюк – популярний на заході України священник ПЦУ

Популярний священник-блогер з Тернопільщини Олексій Філюк зробив маніпулятивну заяву про те, що війна Росії проти України є покаранням українцям за 12 млн абортів. Відповідну думку він озвучив в інтерв’ю блогерці Марічці Довбенко.

Ведуча поцікавилася у священника, що він мав на увазі, коли говорив, що війна – це покарання українців за аборти. Олексій Філюк підтвердив свої слова та детальніше пояснив свою позицію. Діалог між ведучою та гостем виглядав так:

Марічка Довбенко: Ви сказали, що ця війна – це покарання українцям за 12 млн абортів, які вони зробили з дня Незалежності.

Олексій Філюк: Говорив я таке. Сьогодні, якби 12 млн абортованих дітей поставити в оборону, то вони б закидали шапками мокшанців (росіян – ред.).

М.Д.: У багатьох країнах є така кількість абортів, і війни там немає.

О.Ф.: Ще більша може є. У Європі ще більша є.

М.Д.: І війни немає.

О.Ф.: Все до пори до часу. Історія повторюється, на жаль. Як каже апостол Яків: через що між вами війни? Через жорстокосердечність вашу. А кров тих невинних вбитих, абортованих дітей за часи незалежності. Це приблизна статистика. Це те, що при лікарнях. А може бути в рази більше. Це ж жахлива цифра. Сьогодні в нас демографічна криза, в нас нема кому воювати, бо мало народжується дітей. Це ж наш генофонд.

Заява священника обурила користувачів соцмереж, які розкритикували Олексія Філюка.

«Такі висловлювання є неприйнятними й цинічними.Вони перекладають відповідальність з агресора на жертву та фактично виправдовують насильство проти мирних людей. Це не має нічого спільного ні з християнськими цінностями, ні з людяністю. Війна в Україні має конкретну причину, збройну агресію Росії. Будь-які спроби пояснювати її "покаранням" ображають памʼять загиблих, знецінюють страждання живих і сіють розкол у суспільстві», – написав у тредс olexandr.bilo.

Уривок з інтерв’ю Олексія Філюка із Марічкою Довбенко:

Варто зазначити, що заява священника не лише не містить жодних об’єктивних доказів, але й має причинно-наслідкових зв’язків. Війна Росії проти України має політичні, економічні та стратегічні мотиви, а не «божественне покарання» за конкретну демографічну цифру, як це намагається показати Олексій Філюк.

41-річний Олексій Філюк – популярний на заході України священник ПЦУ, який служить у селі Шушківці Лановецької МГ. Олексій Філюк має 1,1 млн підписників у фейсбуці, 226 тис. в інстаграмі та ще 163 тис. у ютубі.