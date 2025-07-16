На ринку китайська іграшка Labubu з'явилася 10 років тому

Священники ПЦУ та УГКЦ з Тернопільщини закликають відмовитися від популярних серед дітей іграшок Labubu через їхню схожість із дияволом. Відомий священник-блогер з Православної церкви України Олексій Філюк зазначив, що лялька може злякати дітей. Представник УГКЦ з парафії святого Миколая з Теребовлі розповів, що «модні» речі дітям нав’язують не просто так. ZAXID.NET поспілкувався зі священниками і зібрав їхні думки щодо відомої китайської іграшки.

На думку семінариста УГКЦ з Теребовлі Артура Бачинського, не все, що сучасне і популярне, – добре і безпечне. У цьому сенсі іграшка Labubu – яскравий приклад.

«На перший погляд, іграшка – казковий персонаж. Однак придивіться: моторошні очі, химерна посмішка, символіка, яка викликає неспокій. Це не просто лялька – це спосіб витіснити з серця дитини красу, світло, доброту, які несе Христос», – цитує Артура Бачинського сайт «20 хвилин».

Свою позицію щодо іграшки майбутній священник опублікував на сторінці парафії святого Миколая у фейсбуці 15 липня. Він додав, що батьки-християни повинні бути пильними, «бо навіть у дрібницях, як-от іграшка, ми можемо ненароком відчинити двері для того, хто прагне загубити душу».

«Labubu – це не просто іграшка. Це інструмент в руках диявола. І найстрашніше, що часто саме батьки самі віддають дітей у його тенета, з любові, але з неуважності. Диявол не приходить з рогами, а з “трендами”», – написав семінарист. Однак вранці 16 липня його пост зі сторінки парафії зник.

У коментарі ZAXID.NET священник ПЦУ Олексій Філюк також зазначив, що краще відмовитися від купівлі цієї іграшки.

«Дитина повинна мати дитинство. Не варто купувати що-небудь, схоже на чорта, бо ви та вона хочете бути модні. Якщо хочете бути модні, то моліться за дітей і купіть їм красиву дитячу біблію з малюнками. Тоді ви будете і тут модні, і в Царстві Небесному теж модні», – розповів отець Олексій Філюк.

За його словами, священники-екзорцисти бачать у цих іграшках диявольські ознаки – дивні очі, гострі зуби, лице, схоже на людське, і тіло, вкрите шерстю.

«Користі від цієї ляльки немає. Щобільше, дитина потім може почати боятися ходити вночі в туалет або стане перестрашена. Ця іграшка також коштує немало. Тож краще за ці гроші купити дітям смаколиків, йогуртів, вітамінів, звозити на розваги, щоб отримати позитивні емоції», – додав Олексій Філюк.

Що відомо про Labubu

Іграшку 10 років тому придумала і створила китайська компанія Pop Mart. Це персонаж із серії The Monsters, в основі якої – уявний світ істот, схожих на духів або демонів із японської та китайської міфологій. Характер іграшки змальований як «непередбачуваний, злий, але привабливий». Це дитина темної енергії, яка завжди «робить все навпаки», не визнає правил, знущається з друзів і «грається з вогнем».

За даними BBC, пухнаста іграшка Labubu спричинила світовий фурор. Вона стала вірусним трендом у TikTok після того, як її почали носити знаменитості, зокрема, Ріанна та Дуа Ліпа. Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем також опублікував в Instagram фотографію з Labubu, прикріпленої до його сумки.

Після цього китайська компанія Pop Mart стала одним із лідерів глобального ринку іграшок з майже 2 млрд доларів щорічних продажів. Ринкова капіталізація Pop Mart вже вдвічі перевищує об’єднану вартість гігантів Hasbro та Mattel, пише Financial Time.

Компанія Pop Mart, заснована у 2010 році Ван Ніном із провінції Хенань, нині оцінюється у 40 млрд доларів. У 2020-му бренд вийшов на Гонконзьку біржу, а сам Ван Нін, за даними BBC, «став одним із найбагатших людей Китаю зі статками понад 21 мільярда доларів». Лише за минулий рік дохід Pop Mart з-за меж Китаю склав 5,1 млрд юанів (приблизно 707 млн доларів), або 39% усіх прибутків.

Додамо, що деякі користувачі соцмереж стверджують, що ці іграшки одержимі демоном. Дехто порівнює Labubu з Пазузу – персонажем шумеро-аккадської міфології, відомим широкому загалу за хорор-франшизою "Той, хто виганяє диявола". Теорія набула особливого поширення після того, як один з епізодів «Сімпсонів», що вийшов 2017 року, знову став вірусним. У ньому Гомер Сімпсон помилково замовляє статую Пазузу замість їжі, після чого його дочка Меггі стає одержимою.