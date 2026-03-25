Пол Мескаль – доволі нове обличчя кіно, однак ірландський актор уже встиг завоювати прихильність глядачів в усьому світі. Його герої – вразливі, живі та глибоко людяні – змушують не просто дивитися, а співпереживати. ZAXID.NET зібрав добірку найкращих ролей актора, які розкривають його талант із різних боків.

«Нормальні люди» (2020)

Normal People

Серіал, який приніс першу популярність Мескалю. Він грає Коннелла – хлопця з маленького містечка, який закохується в Маріанну. Їхня історія складна, а життя їх то зводить, то розводить у потрібні моменти. Зрештою пара ніби й знаходить спокій разом, але обставини знову грають проти них.

«Після сонця» (2022)

Aftersun

Софі вважала себе щасливою, але останнім часом вона почала помічати значні зміни у поведінці та характері батька. Дівчина поринає у спогади двадцятирічної давнини. Тоді вона відпочивала з татом у Туреччині. Дівчина перебирала спогади, серед яких були як реальні, і уявні. Вона намагалася поєднати в одне ціле образ того батька з тим, який був поряд у реальному часі, шукаючи причини таких кардинальних змін, які з ним відбулись.

«Гладіатор 2» (2024)

Gladiator 2

Через 20 років після подій «Гладіатора» Луцій, онук колишнього імператора Риму Марка Аврелія та син Луцилли та Максимуса, живе з сім’єю в Нумідії. Вторгнення в Африку римської імперії на чолі з полководцем Маркусом Акацієм призводить до того, що Луцій стає рабом, а його сім’я знищена. Натхненний історіями про подвиг Максимуса, Луцій вирішує битися як гладіатор під опікою Макріна, колишнього раба, який планує скинути імператорів Каракаллу та Гету.

«Всі ми незнайомці» (2023)

All of Us Strangers

Адам живе один у майже порожньому багатоповерховому будинку та веде депресивне існування. З рутини його вириває молодий сусід Гаррі, який намагається привернути увагу Адама та провести з ним вільний час. Між ними розвиваються неоднозначні стосунки, Адам стурбований роздумами про дитячі переживання і вирішує відправитися до містечка, де він виріс. У сімейному будинку головний герой несподівано зустрічає своїх батьків, які виглядають так само як вони виглядали у 1987 році перед загибеллю в автокатастрофі.

«Незнайома дочка» (2021)

The Lost Daughter

Британська професорка італійської літератури Леда Карузо винайняла квартиру на грецькому острові Спеце, щоб провести там відпустку. Там вона знайомиться зі студентом Віллом, який цього літа працює в барі на пляжі, а також із Лайлом, наглядачем курортних квартир. Спокій її відпочинку перериває галаслива родина з Нью-Йорка, яка переїжджає на величезну віллу прямо на узбережжі. Однак завдяки цьому знайомству з ними Леда згадує доньок та розмірковує про стосунки з ними.

«Гамнет» (2025)

Hamnet

Перша частина фільму оповідає знайомство та початок стосунків між Вільямом Шекспіром та Агнес Гетвей, із якою він одружується. Жінка народжує доньку Сюзанну, після чого Вільям вирушає до Лондона, щоб розпочати театральну кар’єру. Агнес народжує ще двох дітей – близнюків Гамнета та Джудіт. Через 11 років під час спалаху чуми Джудіт починає тяжко хворіти, а Гамнет обдурює смерть і просить її помінятись з сестрою місцями. Невдовзі Джудіт одужує, а Гамнет помирає. Агнес з'їдає смерть сина й зрадницьке відчуття через відсутність чоловіка в останні дні життя дитини. Під впливом пережитого Шекспір створює п’єсу «Гамлет».