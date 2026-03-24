Судові баталії, гучні справи та харизматичні адвокати – кіно про юристів давно стало окремим жанром, який тримає в напрузі не гірше за детективи. ZAXID.NET зібрав найкращі стрічки, де закон – це не просто правила, а справжня боротьба за правду.

«Час вбивати» (1996)

A Time to Kill

У США двоє наркоманів ґвалтують і калічать темношкіру десятирічну дівчинку. Шериф з помічниками оперативно затримує злочинців, однак суд на стороні нападників, тож суддя відпускає ґвалтівників під заставу, і це несправедливе рішення змушує батька потерпілої взятися за гвинтівку. Колишній військовий Карл Лі розстрілює кривдників дочки в залі суду. Захищати його береться правозахисник Джейк Брігенс, проти якого повстають колеги. Тепер будь-яка його помилка може обернутися поразкою.

«Адвокат диявола» (1997)

The Devil’s Advocate

Молодий адвокат Кевін Ломакс не програв жодної справи, хоча брався, здавалося, за такі судові процеси, які виграти було неможливо. Після чергової справи Ломаксу несподівано пропонують місце консультанта у великій нью-йоркській юридичній компанії, яку очолює Джон Мілтон. Кевін блискуче проходить випробувальний етап, вигравши декілька гучних справ, і тісно зближується з головою компанії. Дружина адвоката відчуває, що миттєвий злет кар’єри чоловіка спричинений якоюсь нечистю, її починають переслідувати дивні видіння, яких Кевін помічати не хоче.

«12 розгніваних чоловіків» (1957)

12 Angry Men

Історія починається в суді після завершальних промов у справі про вбивство, коли суддя віддає інструкції лаві присяжних. Відповідно до тогочасних законів в США, смертний вирок мав бути ухвалений присяжними одностайно. Вони мали визначити, чи вбив підозрюваний 18-річний хлопець власного батька. Фільм показує, як присяжні починають знайомитись один з одним та обговорювати справу, а також труднощі вироку.

«Первісний страх» (1996)

Primal Fear

У церкві зарізали архієпископа Рашмена. Неподалік від трупа знайшли наляканого юнака Аарона, увесь одяг якого просочений кров’ю священника. Захищати його в суді зголошується відомий адвокат Мартін Вейл, який впевнений, що врятує його від смертної кари й, вигравши цей скандальний процес, зміцнить свою репутацію блискучого адвоката. Його суперником у суді є Джанет Венейбл – його колишня коханка. Вона змушена виконувати наказ корумпованого генерального прокурора, причетного до вбивства єпископа.

«Перелом» (2019)

Fracture

Тед Кроуфорд дізнається, що його дружина має роман з Робом Нюнеллі, детективом поліції. Між подружжям виникає сутичка, і Тед стріляє у дружину. Про це він одразу зізнається детективу, і той його арештовує. Під час судового процесу Теда Кроуфорда виправдали через порушення юридичних формальностей. Але молодий заступник окружного прокурора Вільям Бічам хоче відновити справедливість.

«Суддя» (2014)

The Judge

Успішний адвокат Генк Палмер повертається до рідного міста на похорон своєї матері та дізнається, що його батько Джозеф Палмер, місцевий суддя, підозрюється у вбивстві. Генк береться за його захист, протистоїть досвідченому прокурору й занурюється у гучний процес, де кожне свідчення розкриває не лише обставини злочину, а й давні сімейні рани, які роками залишалися прихованими.