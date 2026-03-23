Є актори, які грають героїв, а є ті, хто сам стає легендою. І Чак Норріс беззаперечно належить до других. Його екранний образ давно вийшов за межі кіно: це символ сили, справедливості та незламної харизми, який підкорив мільйони глядачів у всьому світі. Від культових бойовиків до серіалів, що стали частиною попкультури, Норріс створив цілу галерею персонажів, які запам’ятовуються назавжди. Чак Норріс помер 19 березня, тож ZAXID.NET пропонує пригадати, завдяки яким ролям він запам’ятається глядачам.

«Вокер, техаський рейнджер» (1993-2001)

Walker, Texas Ranger

Безумовно, найвідоміша роль Чака Норріса, з якою його найбільше асоціюють. Актор зіграв техаського рейнджера Корделла Вокера, який виріс серед індіанців племені черокі під опікою дядька Рея Вогнехідця. Він живе на власному ранчо та бореться зі злочинністю. Вокер майстерно володіє бойовими мистецтвами й активно застосовує їх під час затримання злочинців.

«Кодекс мовчання» (1985)

Code of Silence

Актор зіграв Едді Кусака – принципового копа з Чикаго, який очолює масштабну спецоперацію проти злочинного угруповання, однак план провалюється й призводить до кривавої перестрілки, в якій гинуть кілька людей. Паралельно з тим, сім’ю боса мафії знищує ворожа банда, й новим завданням Кусака стає захист його єдиної доньки та пошук злочинців.

«Вторгнення у США» (1985)

Invasion U.S.A.

Метт Гантер – відставний агент ЦРУ, який змушений повернутися на службу після того, як терористи вдираються на територію Флориди, намагаючись дестабілізувати ситуацію в США.

«Шлях дракона» (1975)

Way of the Dragon

Танг (Лі) приїжджає до Рима, щоб допомогти знайомим захистити ресторан від мафії. Конфлікт між персоналом ресторану і гангстерами незабаром загострюється, а кульмінацією стає фінальна битва в Колізеї між персонажами Брюса Лі та Чака Норріса.