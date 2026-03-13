У березні відомій голлівудській акторці Шерон Стоун виповнилось 68 років. Багато глядачів знають її за відомою еротичною сценою з фільму «Основний інстинкт», однак ця роль далеко не єдина знакова у її кар’єрі. ZAXID.NET пропонує пригадати найкращі ролі акторки.

«Казино» (1995)

Casino

Сем Ротштейн – природжений гравець на тоталізаторі. Його обдарованість помічають кримінальні авторитети, і Сема ставлять на чолі двох найбільших казино в Лас-Вегасі. Тепер він має пильнувати хитрих відвідувачів, які прагнуть обікрасти казино, і легально поповнювати кишені босам мафії. Все, що стосується темних справ, рекету та продажу заборонених законом товарів лягло на плечі друга Сема – Нікі Санторо. Стоун грає дорогу повію Джинджер, яка потрапляє у центр мафіозних справ. За цю роль акторка отримала «Золотий глобус» і була номінована на «Оскара».

«Основний інстинкт» (1992)

Basic Instinct

Фільм розповідає про детектива Ніка Каррана, який розслідує жорстоке вбивство. У ході розслідування його спокушає головна підозрювана Кетрін Тремелл (Шерон Стоун) – авторка кримінальних романів. Фільм відомий провокаційними темами, відвертим змістом та культовою сценою допиту Стоун, завдяки яким він став визначальним у жанрі еротичного трилера.

«Згадати все» (1990)

Total Recall

Дуґлас – простий робітник, котрий вже дійсно втомився від нудного та одноманітного життя. Одного разу він наважується на експериментальний досвід, звернувшись до місцевої корпорації, котра продає імплантовані спогади. Але під час трансплантації щось йде не за планом, а сам чоловік починає згадувати, що він – секретний агент, який бореться проти злого адміністратора Марса. Тепер героєві потрібно згадати все. Стоун грає дружину Дуґласа, яка намагається його вбити.

«Швидкий та мертвий» (1995)

The Quick and the Dead

Історія зосереджена на «Леді» (Шерон Стоун), яка приїздить до прикордонного міста Редемпшн, що перебуває під контролем Джона Ірода. Вона приєднується до смертельних дуелей, намагаючись помститися за смерть свого батька.

«Матері та доньки» (2016)

Mothers and Daughters

Фільм розповідає про стосунки між кількома матерями та їхніми дітьми. Наприклад, фотографка Рігбі дізнається про вагітність і сумнівається, чи готова змінити своє життя. Джорджина, яка колись віддала доньку на удочеріння, раптово отримує шанс з нею зустрітися (Шерон Стоун грає прийомну матір Ніну). Ребека відкриває шалену таємницю сім’ї, а Гейл намагається встановити контакт із мамою заради порятунку бізнесу чоловіка.

«Спеціаліст» (1994)

The Specialist

Колишній агент ЦРУ Рей Квік виконує приватні замовлення. До нього звертається красуня Мей Мунро (Стоун), яка шукає вбивць своєї сім’ї. Рей спочатку відмовляється від прохання Мей, однак незабаром він змінює свою думку. Підривник береться за роботу, по черзі знищуючи членів мафії. Але мафія на боротьбу з Реєм направила його колишнього колегу.