Головну роль в оригінальному фільмі «Основний інстинкт» виконала Шерон Стоун

Голлівудська акторка Шерон Стоун не повернеться у перезапуск еротичного трилера «Основний інстинкт», який знімуть за сценарієм Джо Естерхаса, який працював над оригінальним проєктом. Про це пише Guardian.

Під час виступу в програмі Today акторка зазначила, що має сумнів щодо потреби перезапускати «Основний інстинкт», згадавши про невдалий сиквел 2006 року, у якому вона знову зіграла роль письменниці-вбивці Кетрін Тремелл. Ця стрічка не отримала схвальних відгуків критиків і зібрала в прокаті лише 38 млн доларів.

Сценарій до стрічки-перезапуску пише автор оригінальної стрічки «Основний інстинкт» Джо Естерхас. За словами Шерон Стоун, вона не знає, навіщо він вирішив долучитися до перезапуску, але побажала йому успіхів.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Оригінальний «Основний інстинкт» із Майклом Дугласом та Шерон Стоун у головних ролях став культурним феноменом і касовим хітом, зібравши понад 350 млн доларів по всьому світу. Фільм розповідає про детектива Ніка Каррана (Майкл Дуглас), який розслідує жорстоке вбивство. У ході розслідування його спокушає головна підозрювана Кетрін Тремелл (Шерон Стоун) – авторка кримінальних романів. Фільм відомий провокаційними темами, відвертим змістом та культовою сценою допиту Стоун, завдяки яким він став визначальним у жанрі еротичного трилера