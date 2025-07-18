Головну роль в оригінальному фільмі виконала Шерон Стоун

Студія United Artists, що входить до холдингу Amazon MGM Studios, придбала права на перезапуск еротичного трилера 1992 року «Основний інстинкт». За інформацією Variety, сценарій до римейку написав автор оригінального фільму Джо Естерхас.

Зазначається, що фільм-перезапуск іще не отримав офіційної назви, однак відомо, що його продюсуватимуть Скотт Стубер та Нік Несбітт з UA, а також Крейг Баумгартен з Vault Entertainment та Адам Гріффін з Vault Entertainment.

Оригінальний «Основний інстинкт» із Майклом Дугласом та Шерон Стоун у головних ролях став культурним феноменом і касовим хітом, зібравши понад 350 млн доларів по всьому світу. Фільм розповідає про детектива Ніка Каррана (Майкл Дуглас), який розслідує жорстоке вбивство. У ході розслідування його спокушає головна підозрювана Кетрін Тремелл (Шерон Стоун) – авторка кримінальних романів. Фільм відомий провокаційними темами, відвертим змістом та культовою сценою допиту Стоун, завдяки яким він став визначальним у жанрі еротичного трилера.

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Джо Естерхас – угорсько-американський сценарист, який розпочав кар’єру як журналіст. Серед його хітових фільмів – «Танець-спалах» (1983), «Зазубрений край» (1985) та «Основний інстинкт» (1992). Він відомий провокаційними сценаріями, що досліджують теми сексуальності, влади та моральної неоднозначності.