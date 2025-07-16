Стівен Кінг активно підтримує Україну

Король жахів Стівен Кінг написав кілька десятків романів у різних жанрах. Усі вони мають динамічний та непростий сюжет з несподіваними поворотами. А ще письменник любить кіно та продає права на екранізацію своїх творів без особливих проблем. Тож не дивно, що чимало його творів опинилось на екрані. Ми обрали декілька класичних зразків. А вже 17 липня вийде ще одна екранізація, «Життя Чака», яка має потенціал до них долучитись.

«Керрі»

Carrie, 1976

Психологічний трилер «Керрі» за однойменним романом 1974 року розповість про школярку, яка пережила багато кривди у школі. Проте вона мстить своїм кривдникам за допомогою телекінезу. Це перша екранізація Стівена Кінга, а режисером став не надто ще тоді відомий Браян Де Пальма, в якого «Обличчя зі шрамом» та «Шлях Карліто» були ще попереду. Молода актриса Сіссі Спейсек, яка виконала головну роль у фільмі, отримала свою першу з шести номінацій на «Оскар». Згодом «Керрі» пережила два римейки та ще кілька фільмів-продовжень сумнівної якості.

«Сяйво»

The Shining, 1980

Фільм культового режисера Стенлі Кубрика із Джеком Ніколсоном у головній ролі. Це горор, про який можна сказати, що він ідеальний. Головний герой фільму Джек Торренс разом зі своєю дружиною й сином приїжджає до готелю, розташованого далеко від цивілізації. Він влаштовується там на роботу доглядачем і має пильнувати всю будівлю під час мертвого сезону. Джек планує попрацювати над книгою. Згодом він зауважує, що в готелі відбуваються дуже дивні й навіть жахливі події. Потім вийшло продовження стрічки з Юеном Макгрегором і Ребеккою Фергюсон про сина Джека Торранса з першого фільму Денні.

«Втеча з Шоушенка»

The Shawshank Redemption, 1994

Повість «Ріта Гейворт та втеча з Шоушенка» (Rita Hayworth and Shawshank Redemption) – одна з найпопулярніших у письменника, а картина 1994 року є однією із найвідоміших екранізацій. Енді Дюфрейн, якого хибно засуджують за вбивство дружини, опиняється у в'язниці. Там він розробляє зухвалий план втечі.

Фільм отримав сім номінацій на «Оскар», головні ролі зіграли Тім Роббінс та Морган Фрімен. Станом на 1 червня 2024 року фільм займав першу позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

Стівен Кінг продав права на екранізацію своєї розповіді всього за 1 долар, тому що дружив з режисером і сценаристом Френком Дарабонтом. Вони стали друзями ще під час роботи над короткометражною драмою «Жінка в палаті» (1983) – екранізацією однойменного оповідання Стівена Кінга, здійсненою Френком Дарабонтом. Цікаво, що вони підтримували стосунки лише за листуванням і особисто не зустрічалися до самого початку роботи над «Втечею з Шоушенка».

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«Зелена миля»

The Green Mile, 1999

«Зелена миля» розповідає історію про групу охоронців федеральної вʼязниці (одного з них грає Том Генкс), які зустрічають вʼязня з надприродними здібностями, засудженого за зґвалтування і вбивство двох молодих дівчат, Джона Коффі. Події фільму відбуваються в 30-ті роки XX століття. «Зелену милю» номінували на 4 премії «Оскар» і загалом фільм отримав понад 20 нагород. Режисер Френк Дарабонлд відразу побачив у головній ролі лише Генкса, і Кінг був цілковито згоден з ним. До речі, Том Генкс мав грати головну роль і у «Втечі з Шоушенка», але відмовився через роботу над фільмом «Форрест Гамп».

«Воно»

It, 2017

Перший фільм вийшов у 1990 році, і він дуже страшний. Головне зло у фільмі – клоун Пеннівайз, який, зʼявляючись у несподіваних місцях, не просто лякає дітей, а й жорстоко розправляється з ними. Якось дітям удалося перемогти монстра. Однак уже через декілька років Пеннівайз знову зʼявляється на вулицях міста. Уже дорослий головний герой ще раз збирає своїх друзів, щоб цього разу вже остаточно знищити Пеннівайза.

До речі, у клоун-вбивця був мав реального прототипа: серійного вбивцю, який заманював своїх жертв, маленьких дітей, переодягненим у веселий костюм клоуна. У 2017 році вийшов римейк, який став більш популярним, ніж оригінал. Головні ролі у фільмі виконали юні зірки Голлівуду, серед яких Джейден Мартелл і Фінн Вулфхард, а Пеннівайза зіграв шведський актор Білл Скарсгард. Через два роки вийшов фільм «Воно 2», події якого розгортаються через 27 років після першої частини. Вже дорослих членів «Клубу невдах» серед інших зіграли Джессіка Честейн і Джеймс Макевой, а актори з першої частини повернулися у флешбеках. Скарсгард знову зіграв Пеннівайза.