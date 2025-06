Книжки давно є основою для фільмів. Найпершою в історії екранізацією книги вважається фільм 1899 Жоржа Мельєса. Це була «Попелюшка» Шарля Перро. З того часу практично жодна популярна книга не залишалася поза увагою кінематографістів. Проте добрий фільм стає самостійним твором, який часом, як мінімум, не поступається літературного оригіналу.

«Віднесені вітром»

Gone with the Wind, 1939

Роман Маргарет Мітчелл вийшов 30 червня 1936 і став одним з найзнаменитіших бестселерів американської літератури. Вже до кінця 1936 року було продано більше мільйона примірників. Екранізація не поступається книзі ані за популярністю, ані за успіхом. Картина отримала 8 оскарівських статуеток.

«Хрещений батько»

The Godfather, 1972

Уже багато років сімейство дона Корлеоне живе мирно, але час не стоїть на місці. Один з наркобаронів, якого підтримують інші мафіозні клани, наполегливо хоче зустрітися і обговорити нову справу, що обіцяє нечуваний прибуток. Дон відкладає зустріч, тому що не хоче псувати велике свято – весілля улюбленої дочки, але сам розуміє, що знову може початися війна, тим більше, що підтримки близьких людей в цьому питанні він не має. Це екранізаці роману Маріо П’юзо, яку здійснив Френсіс Форд Коппола, і саме завдяки фільму історія стала культовою.

«Список Шиндлера»

Schindler's List, 1993, на головному фото

Польдек Пфефферберг пережив Голокост. Його історія надихнула письменника Томаса Кініллі на написання роману «Список Шиндлера». Однойменний фільм Стівена Спілберга з’явився 1993 року, отримав чимало престижних премій, серед яких «Оскар», BAFTA, «Золотий глобус», «Греммі». Спілберг тривалий час не хотів братися за цю роботу та пропонував проєкт іншим режисерам. Однак його «Список Шиндлера», безперечно, став однією з найкращих кіноадаптацій.

Історія розповідає про те, як вдале комерційне рішення німецького бізнесмена Оскара Шиндлера врятувало життя тисячі євреїв. Шиндлер приїхав до Кракова з наміром відкрити своє виробництво. У цей час нацистське командування проводить реєстрацію польських євреїв і обмежує їх у веденні бізнесу. Шиндлер бере євреїв, зігнаних в гетто, на роботу.

«Форрест Ґамп»

Forrest Gump, 1994

Стрічка режисера Роберта Земекіса досі залишається однією з найкращих кіноадаптацій. Це історія про надзвичайне життя Форреста, хлопця з порушеннями розвитку, надзвичайно чутливого та наївного. Екранізація Земекіса, зворушлива, трагікомічна і дещо абсурдна, перевершила однойменний роман Вінстона Грума, за мотивами якого була створена. Фільм отримав шість премій «Оскар».

«Талановитий містер Ріплі»

The Talented Mr. Ripley, 1999

Патриція Хайсміт прославилася своїми психологічними детективами. Історію афериста містера Ріплі екранізували чотири рази. Найкращою є екранізацєю Ентоні Мінгели з Меттом Даймоном, Джудом Лоу та Гвінет Пелтроу у головних ролях.

Том Ріплі – розумний, самотній, гарний і потайний. І він знає, що коли-небудь прокладе собі доріжку до успіху. Одного разу Ріплі випадково знайомиться з американським багатієм, який дає юнакові доручення: відправитися в Італію і переконати його сина-марнотратника повернутися в США. Том погоджується. Молодого чоловіка, за яким він приїжджає в Європу, звуть Діккі Грінліф. Ріплі здружується з ним, і вони проводять разом цілі дні. Але Діккі швидко починає набридати пріснуватий простак Том, і тоді герою доводиться йти на рішучі дії...

«Читець»

The Reader, 2008

Драма режисера Стівена Долдрі знята за однойменним романом Бернхарда Шлінка, який став першим німецькомовним виданням-бестселером The New York Times. П'ятнадцятирічний Майкл Берг випадково зустрічає тридцятишестирічну Ханну Шміц. Вони зустрічаються все частіше, в результаті опиняються в ліжку, але через деякий час кохана хлопчини зникає. Але він знову зустрічає її через 8 років, при дуже незвичайних обставинах. Кейт Вінслет за цю роль отримала «Оскар».