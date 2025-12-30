Фільм «Аватар: Вогонь і попіл» уже заробив на прокаті 760 млн доларів

Фільм «Аватар: Вогонь і попіл» заробив 760 млн доларів за два тижні прокату. Завдяки цьому загальні заробітки франшизи сягнули 6 млрд доларів. Таким чином трилогія Джеймса Кемерона стала першою в історії кіно, яка сягнула таких цифр.

Загалом в останні тижні третя частина «Аватара» стала головним фільмом світового прокату: по США фільм зібрав 217, 7 млн доларів, а на міжнародному ринку – 542, 7 млн доларів.

Попри це, третій фільм по зборах усе ще суттєво відстає від попередників. Перша частина заробила 2,9 млрд доларів, друга – 2,3 млрд доларів.

Згідно з рейтингом Box Office Mojo, трилогія сиквелів «Зоряних війн» заробила 4,47 млрд доларів, а «Володаря перснів» – 2,99 млрд доларів.

Додамо, що режисер Джеймс Кемерон неодноразово заявляв, що завершить історію третім фільмом, якщо він не збере достатньо грошей. Днями режисер оприлюднив чергову заяву, де обіцяв розповісти про сюжети наступних фільмів у випадку їхнього скасування. Попередньо їх реліз запланований на 21 грудня 2029 року та 19 грудня 2031 року відповідно.