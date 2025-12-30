«Аватар» став першою трилогією в історії з касою в 6 млрд доларів
Фільм «Аватар: Вогонь і попіл» заробив 760 млн доларів за два тижні прокату. Завдяки цьому загальні заробітки франшизи сягнули 6 млрд доларів. Таким чином трилогія Джеймса Кемерона стала першою в історії кіно, яка сягнула таких цифр.
Загалом в останні тижні третя частина «Аватара» стала головним фільмом світового прокату: по США фільм зібрав 217, 7 млн доларів, а на міжнародному ринку – 542, 7 млн доларів.
Попри це, третій фільм по зборах усе ще суттєво відстає від попередників. Перша частина заробила 2,9 млрд доларів, друга – 2,3 млрд доларів.
Згідно з рейтингом Box Office Mojo, трилогія сиквелів «Зоряних війн» заробила 4,47 млрд доларів, а «Володаря перснів» – 2,99 млрд доларів.