Третій фільм з науково-фантастичної епопеї «Аватар» Джеймса Кемерона заробив 345 млн доларів у перший вікенд прокату, що майже на 100 млн менше за старт другої частини, «Шляху води», повідомляє ІТС.

Внутрішній прокат в США склав 88 млн, тоді як на міжнародний ринок припали 257 млн. Згідно звіту Deadline, «Аватар: Вогонь і попіл» мав рекордні стартові показники для в Україні та Туреччині. До того ж фільм став другим за величиною дебютом 2025 року для Disney після «Зоотрополісу 2», який зібрав 500 млн доларів за три дні.

«Аватар: Вогонь і попіл» має бюджет у 400 млн доларів. Тобто, щоб стати прибутковим, він має перевищити цифру в 1 млрд (якщо не враховувати витрати на маркетинг). Обидва попередні фільми зібрали понад 2 млрд кожен. При цьому 70% касових зборів були зроблені поза межами США. Сам Кемерон неодноразово заявляв, що завершить франшизу, якщо «Вогонь і попіл» не заробить достатньо грошей. Проте очікувану суму він так і не озвучив.