У британського історичного серіалу «Абатство Даунтон» дуже багато шанувальників. Попри те, що вийшло 6 сезонів та два повнометражні фільми, їм хочеться ще. У 2025 році на екрани має вийти третій фільм про аристократів Кроулі та їхню прислугу. Щоб було легше на нього чекати (його обіцяють випустити у вересні), пропонуємо до перегляду кілька схожих серіалів.

«Сага про Форсайтів»

The Forsyte Saga, 2002, 2 сезони

Не перша, проте найвдаліша екранізація роману Джона Голсуорсі, що має багато знаменитих акторів у своєму складі – Деміан Льюїс, Руперт Грейвз, Джина МакКі, Аманда Рут, Бен Майлз, Джилліан Кірні, Алістер Петрі, Енн Белл, Малкольм Реберн та Барбара Флінн. Він розповідає про життя родини Форсайтів у Лондоні на початку XX століття. Пристрасті, якими охоплені головні герої та події їхнього життя, розгортаються на тлі історичних подій у світі.

«Кренфорд»

Cranford, 2007, 2 сезони

У головних ролях цього серіалу – знаменитості Джуді Денч, Айлін Еткінс, Імельда Стонтон, Джулія Маккензі. Серіал заснований на трьох романах Елізабет Гаскелл: «Кренфорд», «Міледі Ладлоу» та «Визнання містера Гаррісона». Дія відбувається у вигаданому містечку Кренфорді. До сестер Дебори та Метті Дженкінс приїжджає далека родичка Мері Сміт, яка чинить опір планам мачухи видати її заміж. Знайомі сестер Дженкінс – міська пліткарка міс Пол, вдова з аристократичними замашками місіс Джеймісон, місіс Форрестер та інші. Стоїть Кренфорд на землі, що належить впливовій леді Ладлоу, яка вірить у те, що її син колись повернеться з Італії.

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«Вгору і вниз сходами»

Upstairs, Downstairs, 2010, 2 сезони

Продовження однойменного серіалу, який показували в період із 1971 по 1975 рік на ITV. Критики вважають його найбільш близьким по духу до «Абатства Даунтон». Події відбуваються в 1936 році, через кілька років після того, як сім'я Белламі покинула знаменитий будинок на Ітон Плейс, 165. Кілька років особняк простояв порожнім, а тепер у нього поселяється молода подружня пара, дипломат сер Галлем Голланд, його дружина леді Агнес і мати сера Галлема леді Мод Голланд. Гувернантка Роуз Бак після довгої відсутності повертається до Лондона, і доля знову приводить її на Ітон Плейс, де вона 40 років служила родині сера Белламі. Наближення смерті короля і зміцнення фашизму в Європі відбивається на родині дипломата.

«Белгравія»

Belgravia, 2020, 1 сезон

Армійський інтендант Джеймс Тренчард розбагатівши купує будинок в аристократичному районі Лондона Белгравія. Двадцять п'ять років тому його дочка Софія закохалася у Едмунда Белласіса з заможної аристократичної родини. Едмунд загинув у битві під Ватерлоо, а сама Софія померла під час пологів. Вважаючи хлопчика незаконнонародженим, її батьки через страх зганьбитись віддали дитину на виховання до прийомної сім'ї.

«Позолочене століття»

The Gilded Age, 2021, 2 сезони



Події «Позолоченого століття» розгортаються у 1880-х роках у Нью-Йорку. Молода дівчина Маріан Брук, донька генерала з Півдня, яка нещодавно втратила сім'ю, переїжджає в Нью-Йорк до своїх тітоньок. Вона отримує доступ у вищий світ та намагається там освоїтися. У серіалі знімались зірка «Гарної дружини» та «Гарної боротьби» Крістін Баранскі та зірка «Сексу у великому місті» Синтія Ніксон.