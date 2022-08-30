Проект «Postcards from Ukraine» залучає зірок, щоб донести світу правду про війну

Британський актор Гʼю Бонневіль озвучив історію пошкоджених та зруйнованих культурних пам'яток Харкова. Він взяв участь у міжнародному проекті Українського Інституту «Postcards from Ukraine» та розповів історію зруйнованого міста, щоб про Харків та його знищену російською армією архітектуру дізнався весь світ.

Гʼю Бонневіль відомий завдяки ролі Роберта Кроулі в серіалі «Абатство Даунтон», а також участі у фільмах про ведмедика Паддінгтона. Акторська гра в «Абатстві Даунтон» принесла йому номінацію на «Золотий глобус», дві поспіль номінації на премію «Еммі», а також три нагороди Гільдії кіноакторів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії актор активно підтримує Україну у соціальних мережах, зверненнях та зборах грошей для гуманітарної та мілітарної допомоги.

«Історичний центр і вирви від снарядів на Майдані Свободи стали жахливим нагадуванням того, чого вартує свобода у ХХІ столітті. Проте можна знищити майдани, але не свободу», – говорить у відео Гʼю Бонневіль.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала понад 450 унікальних культурних та історичних обʼєктів. Український Інститут за підтримки USAID запустив міжнародну кампанію «Листівки з України» / «Postcards from Ukraine», яка розповідає про ці зруйновані памʼятки. У межах проекту створили єдину базу із 100 пам'яток, де можна побачити масштаби руйнувань та прочитати історію кожної з них українською та англійською мовами.

«Нам потрібно більше розповідати про причини та форму цієї війни, щоб іноземці розуміли масштаби та наслідки, які вона матиме не лише для української культури, а й для європейської та світової загалом. Важливо знаходити однодумців серед зірок та інфлюенсерів в інших країнах, які своїми голосами зможуть донести правду про жахи цієї війни до більшої кількості людей у світі», – говорить Ксенія Калина, керівниця комунікацій Українського інституту.

Невдовзі Український Інститут презентує ще 7 відео, в яких взяли участь українські та світові зірки.