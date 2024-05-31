Ми підібрали три британські детективні мінісеріалів різних років з крутим сюжетом, вбивцями, маніяками та розслідуваннями. Але таких, які можна встигнути подивитись за вихідні.

«Майстер втечі»

The Escape Artist, 2013, 3 серії по 57 хв.

Британський драматичний телесеріал 2013 року, де головні ролі виконали Девід Теннант, Тобі Кеббелл, Софі Оконедо, Ешлі Дженсен.

Вілл Бертон – успішний, вродливий та талановитий адвокат, який не програв жодної справи. Одного разу під час судових слухань Вілл виправдовує головного підозрюваного у страшному злочині. Через пару тижнів з'ясовується, що з його допомогою на волі опинився серійний вбивця. Юрист відчуває себе винним та підключається до розслідування.

«Велике пограбування поїзда»

The Great Train Robbery, 2013, 2 серії по 90 хв.

Картина від каналу ВВС представляє собою своєрідну реконструкцію знаменитого пограбування поштового поїзда «Глазго-Лондон», яке сталося 8 серпня 1963 року. Банда злочинців в серпні 1963 року вирішила зазіхнути на поїзд Її Величності та викрала 2,6 млн англійських фунтів.

Фільм складається з двох частин: в першій показано пограбування поїзда, а в другій, у всіх подробицях – процес розслідування справи поліцією. При цьому злочинці в цьому фільмі показані абсолютними профанами та невдахами. Єдиним «недоліком» фільму можна назвати те, що автори цієї історичної реконструкції свідомо зруйнували міф про романтику пограбування.

«Озеро»

The Loch, 2017, 6 серій по 45 хв., (на головному фото)

У провінційному містечку в Шотландії, що стоїть на озері Лох, відбувається жорстоке вбивство. Жертва – викладач музики Свіфт. Понівечене тіло чоловіка знайшли на березі біля самого озера. Розслідуванням займається Енн, але їй дуже бракує досвіду. Зазвичай їй доводилося займатися справами про крадіжки та хуліганство. На допомогу прибуває група детективів з Лондона. Однак поки експерти діляться думками, вбивства не припиняються.

Серіал має дуже несподівану розв'язку, як і належить доброму британському детективу.