Ми зробили складну роботу та обрали з усієї величезної кількості міні-серіалів три, які вважають бездоганними. Крім того вони зняті у різних жанрах: драма, альтернативна історія, детектив, але усі захоплюють та тримають у напрузі від першого до останнього кадру. І усі вони є екранізаціями бестселерів. Насолоджуйтесь.

Всюди тліють пожежі

Little Fires Everywhere, 10 серій по 50 хв.

У головних ролях в новому серіалі знялись Різ Візерспун та Керрі Вашингтон. Він є екранізацією однойменного бестселера Селести Інг. Дія відбувається в 1990-ті роки в спокійному та респектабельному містечку в Огайо, де живе Єлена Річардсон.

Традиційно за респектабельними фасадами вирують пристрасті. Стабільний світ змінюється тоді, коли до Шейкер-Гайтс приїздить Мія Воррен – натура творча і неоднозначна.

Критики уже встигли порівняти серіал з «Великою маленькою брехнею», де теж зіграла Візерспун. Цього разу вона пішла далі та стала продюсеркою.

Змова проти Америки

Тhe Plot Against America, 6 серій по 62 хв.

Серед акторів цього серіалу – Вайнона Райдер та Джон Туртурро. Сам серіал є екранізацією однойменного фантастичного роману володаря Пулітцерівської премії Філіпа Рота. Роман опублікували 2004 року, це альтернативна історія Америки. За версією Рота, 1940 року на виборах перемагає не Рузвельт, а його суперник, льотчик Чарльз Ліндберг, антисеміт, який підтримує Гітлера. Що могло б статися, якби Білий дім очолили ті, хто готовий стати союзником фашистів? Головні герої – члени єврейської сім'ї з Нью-Джерсі, які спостерігають за тим, як в країні формується нацистська диктатура. Це історія про те, як в результаті іншого повороту подій світ виглядав би зовсім інакше.

Цікаво, враховуючи нинішні політичні розклади.

Мілленіум

Millennium, 6 серій по 90 хв.

Шведський телесеріал за мотивами трилогії Стіга Ларссона «Дівчина з татуюванням дракона», «Дівчина, яка грала з вогнем» та «Дівчина, яка підривала повітряні замки». Кожній книзі приділяється 2 епізоди по 90 хвилин. Завдяки цьому авторам серіалу вдалося розкрити сюжет книги та самих персонажів краще, ніж в інших екранізаціях. У головній ролі – Нумі Рапас.