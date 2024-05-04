Ми підібрали п’ять найкращих драматичних міні-серіалів, які можна подивитись за вихідні. Деякі з них є настільки відомими, що ми навіть вагалися, чи варто їх включати у цей топ, але раптом хтось зумів їх пропустити. Тож дивимося у вихідні.

Слизький шлях

Roadkill, 4 серії по 60 хв.

Після ролі доктора Гауса Г'ю Лорі став мегазіркою. Актор, що володіє надшироким спектром акторської гри повернувся у ролі британського політика.

Його герой Пітер Лоуренс тривалий час рветься до влади в Великобританії, і останнім часом його шлях нагору став успішним. Він найняв ефективного PR-менеджера та почав проповідувати свої цінності усюди. Його політична кар'єра стрімко рухається вгору, але скоро Лоуренс дізнається, що у нього є незаконнонароджена дочка, яка відбуває тюремне покарання. Це неприємне відкриття може кинути тінь на його минуле.

Що знає Олівія?

Olive Kitteridge (на головному фото), 4 серії по 58 хв.

Акторка Френсіс Макдормонд уже почала збирати врожай нагород за фільм «Земля кочівників», на який чекаємо у прокаті уже після локдауну. Акторці за цю роль справедливо прогнозують ще один «Оскар».

А тим часом варто пригадати міні-серіал «Що знає Олівія?». Героїня Макдормонд, Олівія Кіттерідж, вчителька математики з провінційного містечка Кросбі. Вона сувора, не дає спуску ні собі, ні іншим (від чого часто страждають її чоловік і син).

На перший погляд, серіал може здатися історією про вічно похмуру жінку. Але це не так. Все виявляється набагато складніше.

Мілдред Пірс

Mildred Pierce, 5 серій по 60 хв.

Життя підносить Мілдред Пірс сумні сюрпризи й змушує шукати вихід зі складних обставин. Залишившись одна з двома дітьми, героїня змушена будувати своє життя з нуля в важкі роки Великої Депресії.

Прекрасна робота Кейт Вінслет у картині режисера Тодда Гейнса, більш відомого у великому кіно («Керол», «Далеко від раю», «Мене там немає »). Серіал є адоптацією однойменного роману Джеймса Кейна.

Криза у шести сценах

Crisis in Six Scenes, 6 серій по 23 хв.

«Криза в шести сценах» є ще однією спробою зробити щось багато серійне від видатного кінорежисера. Адже серіал поставив Вуді Аллен.

У картині розповідається історія письменника-невротика, роль якого виконав сам Вуді Аллен. Герой зіткнувся в 1960-х роках з масштабними соціальними потрясіннями: наркотиками, роком, початком руху за громадянські права. Коли в гості до родини головного героя навідується дивний гість, життя письменника перевертається з ніг на голову.

Година

The Hour, 12 серій по 54 хв.

Британська драма, де головними дійовими особами є журналісти Бі-бі-сі. Вони створюють щотижневу програму новин під назвою «Година». Вона виходить у прямому ефірі, а це передбачає чималу кількість оперативної роботи.

На тлі вигаданої історії – реальні новини 1956 року. Наприклад, придушення Радянським союзом повстання в Будапешті та суецька криза в Єгипті.

Головні ролі виконали Бен Вішоу, Ромола Гарай, Домінік Вест, Пітер Капальді, Анна Чанселлор та інші.