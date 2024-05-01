У травні ми зможемо побачити набагато менше прем’єр, ніж у березні та квітні. Проте ми все ж таки знайшли нові найцікавіші проекти, які стартують зовсім скоро.

«Шардлейк»



Shardlake, з 1 травня

Мінісеріал є екранізацією історичних детективних романів, дія яких відбувається в Англії в добі Тюдорів, у часи правління Генріха VIII. Головний герой – горбань Метью Шардлейк самотужки розслідує злочини. Режисером є Джастін Чадвік, який зібрав зоряний акторський склад: Артур Хьюз, Ентоні Бойл, Шон Бін та інші.

«Татуювальник з Аушвіцу»



The Tattooist of Auschwitz, з 2 травня, на головному фото

6-серійний фільм знімають за мотивами однойменного роману-бестселера Гізер Морріс, який, своєю чергою, заснований на реальних подіях. У ньому грають Гарві Кейтель, Анна Прохняк та інші. Прем'єра запланована на червень 2024 року. У серіалі йдеться про кохання Лалі та Ґіти Соколових, які познайомилися під час Другої світової війни як в’язні концтабору Освенцим.

Лале – словацький єврей. Після прибуття до табору його призначають татуювальником, який відповідає за нанесення ідентифікаційних номерів на передпліччя в’язнів. Він також витатуює номер Ґіті, своїй співвітчизниці. Між ними виникає кохання. За парою постійно стежить офіцер СС Барецький. Приблизно через 60 років 87-річний Лале зустрічає письменницю-початківцю Гізер Морріс. Ґіта уже померла і літній чоловік нарешті знаходить у собі сміливість розповісти свою історію. Таємницю про те, чим він займався у таборі Лалі зберігав понад 50 років, адже боявся, що люди вважатимуть його колаборантом.

Саундтрек до серіалу створив Ганс Циммер, володар премії «Оскар» за музику до фільмів «Король Лев» і «Дюна».

«Темна матерія»



Dark Matter, з 8 травня

Серіал заснований на однойменному романі Блейка Крауча, який також є й автором шоу. Головний герой серіалу – фізик Джейсон Дессен із Чикаго, який раптово потрапляє до альтернативної версії свого життя. Щоб повернутися до родини, він має пройти через низку паралельних реальностей та зустрітись з альтернативною версією самого себе.

Головні ролі у серіалі виконали Джоел Еджертон («Король», «Тринадцять життів»), Дженніфер Коннеллі («Лабіринт», «Реквієм за мрією», «Найкращий стрілець: Маверік»), Алісе Брага («Я – легенда»), Джиммі Сімпсон («Світ Дикого заходу», «Картковий будинок») та інші.

Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів.