Від детективу до кримінального серіалу. Розповідаємо про те, які нові серіали стартують у квітні.

Шугар

Sugar, на головному фото, з 5 квітня

Лос-анджелеський приватний детектив Джон Шугар розслідує загадкове зникнення Олівії Сігел, онуки знаменитого голлівудського продюсера Джонатана Сігела. Розбираючись у цій заплутаній справі Шугар розкриває сімейні таємниці Сігела. А паралельно Шугару доводиться боротись з власними демонами.

Головну роль у серіалі зіграв Колін Фаррелл («Залягти на дно в Брюгге», «Лобстер», «Банші Інішеріна»). Також у шоу задіяні Кірбі Гауелл-Баптист (серіал «Пісочний чоловік»), Емі Раян та інші.

Автором серіалу виступив Марк Протосевич, відомий завдяки роботі над сценаріями до фільмів «Клітка» (2000), «Посейдон» (2006), «Я – легенда» (2007), «Тор» (2011)

Перший сезон серіалу складатиметься з восьми епізодів, перші три з яких вийдуть одразу, а решта – по одному раз на тиждень з фіналом 10 травня.

Франклін

Franklin, 12 квітня

Міні-серіал розповість про вісім років з життя одного з засновників США Бенджаміна Франкліна, які він провів у Франції, намагаючись отримати там гарантії для незалежності молодої американської демократії. Серіал заснований на книзі Стейсі Шифф «Велика імпровізація: Франклін, Франція та народження Америки» 2005 року.

Головну роль у серіалі виконав Майкл Дуглас («Волл-Стріт», «Роман з каменем», «Основний інстинкт», «Метод Камінські»).

Зняв серіал Тім Ван Паттен, який раніше працював над «Кланом Сопрано», «Секс і місто», «Підпільна імерія», «Гра престолів».

Перший сезон серіалу складатиметься з восьми епізодів, перші три з яких вийдуть одразу, а решта – по одному раз на тиждень з фіналом 17 травня.

Симпатик

The Sympathizer, з 14 квітня

Історична шпигунська драма на основі однойменного роману В'єт Тхань Нгуєна розповість про падіння уряду Південного В'єтнаму в 1975 році. Капітан в’єтнамської армії перебирається до Америки і починає нове життя. Але для нього воно дволике. Він шпигун. Його переслідує власна роздвоєність. Аби не зрадити своїх переконань, він змушений піти проти найдорожчих людей… На чиєму він боці насправді?

Головні ролі зіграли Хоа Сюаньде та Роберт Дауні-молодший. Режисером виступив один з найвідоміших південнокорейських режисерів сучасності Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служниця», «Рішення піти»).

Сім епізодів серіалу виходитимуть до 26 травня.

Під мостом

Under the Bridge, з 17 квітня

Міні-серіал знято за книгою Ребекки Годфрі. Він розповідає про жорстоке вбивство групою підлітків 14-річної дівчини Ріни Вірк, яке трапилося у Канаді в 1997 році. Головною героїнею серіалу є сама Ребекка Годфрі, яка намагається докопатися до істини у цій гучній справі. Головні ролі у серіалі виконали Райлі Кіо та Лілі Гладстон («Вбивці квіткової повні»).

Міні-серіал налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одразу, а решта – по одному разу на тиждень з фіналом 29 травня.

Вуаль

The Veil, 30 квітня

Серіал розповідає про подорож двох жінок зі Стамбула до Парижа та Лондона. Одна з них намагаєтья приховати таємницю, яку інша має розкрити. Одну з головних ролей виконала Елізабет Мосс («Розповідь служниці»).

Перший сезон матиме шість епізодів, перші два з яких вийдуть одразу, а решта – по одному раз з фіналом 28 травня.