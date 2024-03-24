Вийшов трейлер нового сезону культового науково-фантастичного серіалу «Доктор Хто», якому минулого року виповнилося 60 років. Він представляє перший погляд на майбутні пригоди п'ятнадцятого Доктора Хто у втіленні Шуті Гатви.

Після незвичайної регенерації чотирнадцятий доктор (Девід Теннант) вирішив трошки відпочити від пригод, залишившись разом з родиною Донни Ноубл (Кетрін Тейт), а п'ятнадцятий вирушив мандрувати далекими світами.

У 14 сезоні серіалу «Доктор Хто» п'ятнадцятий буде переживати нові пригоди та рятувати Землю, а також далекі світи разом зі своєю новою супутницею Рубі Сандей (Міллі Гібсон), з якою він познайомився у різдвяному спецвипуску «Церква на Рубі-роуд», що вийшов у грудні 2023 року.

Першу серію нового сезону написав Стівен Моффат, колишній шоураннер серіалу, який відповідав за пригоди одинадцятого і дванадцятого докторів.

Офіційно підтверджено, що п'ятнадцятий доктор матиме мінімум два сезони, кожен з яких буде складатися з 8 серій. Прем'єра нових серій відбудеться 11 травня.