У квітні на великому екрані можна буде подивитись три дуже різні українські фільми. Тут і документальна історія про російсько-українську війну, і картина про дорослішання та комедія.

«Ми, наші улюбленці та війна»

З 4 квітня

Документальний фільм «Ми, наші улюбленці та війна» створений тревел-блогером Антоном Птушкіним. З початком повномасштабної війни багато українців залишали домівки, щоб врятувати своє життя. Деякі забирали домашніх улюбленців із собою. Хтось був впевнений, що їде лише на кілька днів, тож тваринок залишав вдома. Усі ці тваринки хотіли жити та потребували допомоги людей.

Головні герої фільму – коти, собаки, ведмеді, леви, лемури та хамелеон на імʼя Ігор. А також відважні люди, які ризикують своїм життям заради їхнього порятунку.

Фільм був створений у копродукції України та Канади.

«Я і Фелікс»

11 квітня

«Я і Фелікс» є дебютною повнометражною художньою стрічкою режисерки Ірини Цілик та, мабуть, найочікуванішим релізом весни.

У провінційному містечку в пострадянській Україні розгортається історія дивних стосунків підлітка Тимофія та новогопартнера його бабусі Феліксом. Чоловік ділиться історіями того, як він воював в Афганістані. Картина зняти за мотивами автобіографічного роману Артема Чеха «Хто ти такий». Головні ролі зіграли Андрій Чередник, Анастасія Карпенко та інші. У ролі Фелікса – відомий письменник Юрко Іздрик.

«Крашанка»

з 25 квітня

За сюжетом, сім'я давно не збирались разом, але цього року вирішили зібратися за родинним столом і відсвяткувати разом Великдень.

Дві сестри та брат приїхали до будинку, де вони провели своє дитинство і де мешкає їхній тато. За словами сусідів, він від початку війни поводиться досить дивно. Крім цього, чоловік постійно проводить час у своїй майстерні.

В той час, коли його діти намагаються розгадати таємницю поведінки батька, з'ясовується, що онук взяв ситуацію під свій контроль. Виявляється, що чоловік конструює ракету, націлену на столицю ворога, маючи всі необхідні креслення і великий досвід.