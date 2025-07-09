У фільмографії актора ‒ понад 130 робіт

Том Генкс знімається у кіно більше 40 років та за цей час створив цілу галерею цікавих та яскравих ролей. Він отримав шість номінацій на «Оскар», у двох з яких переміг. 9 липня актор святкує 69 день народження. З цієї нагоди нагадуємо найбільш знакові ролі актора.

«Філадельфія»

Philadelphia, 1993

За роль у цьому фільм Генс отримав свій перший «Оскар». Він виконав роль успішного адвоката Ендрю Беккетта, якого звільнили з роботи після того, як менеджерам стало відомо, що він хворий на СНІД гомосексуал. Чоловік вирішує судитися з колишнім роботодавцем, проте всі адвокати відмовляються йому допомагати. Сюжет фільму заснований на реальній історії.

«Форрест Гамп»

Forrest Gump, 1995

Другий «Оскар» та, мабуть, найвідоміша роль. Фільм розповідає дивовижну історію хлопчика, якому в дитинстві діагностували розумову відсталість і проблеми зі спиною. Однак незабаром він виявляє здатність швидко бігати, завдяки чому стає успішним спортсменом. Потім він потрапляє на війну до В'єтнаму, отримує нагороду з рук президента США, потрапляє в численні курйозні ситуації, стає знаменитим, успішно вкладає гроші і, звісно, ж зустрічає свою любов. Режисер фільм Роберт Земекіс зібрав виконавців головних ролей через 30 років у картині «Тут і зараз».

«Врятувати рядового Раяна»

Saving Private Ryan, 1998

Культовий фільм Стівена Спілберга описує події Нормандської операції під час Другої світової війни. Генкс грає роль командира загону, який вирушає до Нормандії, щоб врятувати рядового Джеймса Френсіса Раяна, єдиного вцілілого в боях сина жінки, яка вже втратила на війні трьох дітей.

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«Зелена миля»

The Green Mile, 1999

«Зелена миля» є екранізацією однойменного роману Стівена Кінга. Вона розповідає історію про групу охоронців федеральної в'язниці (одного з них грає Генкс), які зустрічають в'язня з надприродними здібностями, засудженого за зґвалтування і вбивство двох молодих дівчат Джона Коффі. «Зелену милю» номінували на 4 премії «Оскар».

«Вигнанець»

Cast Away, 2000

Генкс виконав роль чоловіка, який виявився єдиним, хто вижив в авіакатастрофі та провів на безлюдному острові в Тихому океані п'ять років.

«Термінал»

Тhe Terminal, 2004

Поки головний герой летів в Нью-Йорк, в його країні трапився переворот. Віза анулювалася, відповідно, паспортний контроль пройти не вдається, але і полетіти назад не можна, оскільки всі рейси додому скасовані. Доводиться влаштуватися в транзитній зоні аеропорту, яка може стати місцем ув'язнення.

«Чоловік на ім’я Отто»

A Man Called Otto, 2022

Отто (Том Генкс) – сварливий вдівець, який живе сам та не спілкується з сусідами. Отто виходив із дому лише у магазин і назад, однак усе кардинально змінюється з появою нових сусідів. Це подружжя, яке виховує двох дочок, і зовсім не звертає уваги на озлобленість і невдоволення сусіда. Старий стикається з невластивими собі почуттями.