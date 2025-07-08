К'яра Мастрояні та Катрін Деньов у фільмі «Мій Марчело»

На щастя, прислів’я «на дітях природа відпочиває» не завжди спрацьовує. Діти, які народились в акторських родинах, часто й самі стають добрими акторами. Саме про таких ми розповідаємо сьогодні.

К’яра Мастрояні, 53 роки, донька Катрін Деньов на Марчело Мастрояні

Принцеса європейського кіно народилась у двох великих зірок. К’яра знімалась у фільмах «Висока мода», «Злодії», «Усі пісні тільки про кохання». А нещодавно вона перевтілилась у свого батька в картині «Мій Марчело», де Катрін Деньов зіграла її маму, тобто саму себе.

Лілі-Роуз Депп, 26 років, донька Джонні Деппа та Ванесси Параді

У Лілі Роуз-Депп також зірками є обоє батьків. Пара познайомилася на зйомках картини «Дев'ята брама», а через рік у них народилася Лілі-Роуз. Вона з'явилася на великому екрані у невеликій ролі у фільмі «Бивень» Кевіна Сміта. Згодом вона знялась у фільмі «Танцівниця», серіалі «Ідол», а «Носферату» Роберта Еггерса нарешті приніс їй головну роль.

Дакота Джонсон, 35 років, донька Дона Джонсона та Мелані Гріффіт

Вона прокинулась знаменитою у 2015 році, коли вийшла еротична драма «50 відтінків сірого». Хоча перед тим Джонсон з'являлася у великих проєктах «Соціальна мережа», «Мачо і ботан» і навіть одному епізоді серіалу «Офіс». Її батька Дона Джонсона знають всі знають за серіалами «Детектив Неш Бріджес», а мати Мелані Гріффіт за роль у фільмі «Ділова жінка» отримала номінацію на «Оскар». Крім того бабуся Дакоти –Тіппі Гедрен – грала в «Птахах» Альфреда Хічкока. А вітчимом акторки тривалий час був Антоніо Бандерас. Зараз у прокаті можна подивитись фільм «Матеріалісти», де Дакота Джонсон зіграла головну роль.

Марґарет Кволлі, 30 років, донька Енді Мак-Давелл

Марґарет Кволлі стрімко увірвалась у кіно і зараз, можливо, є відомішою за свою маму, зірку 90-х. Вона зіграла у серіалі «Залишені», потім отримала головну роль у серіалі «Покоївка». У великому кіно в неї була невелика роль у картині Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Проте вже у фільмах «Бідолашні створіння», «Субстанція» та «Види доброти» показали акторку у дуже складних та цікавих образах.

Колін Генкс, 47 років, син Тома Генкса

Зірку «Форреста Гампа», «Врятувати рядового Райана», «Зеленої милі» та десятків інших фільмів знають усі. Проте з усіх його дітей відомим став лише син Колін. Батько привів його на майданчик під час роботи над «Апполоном 13». Популярність акторові принесли серіали: він зіграв у «Декстері», «Фарго» та інших відомих проєктах.

Скотт Іствуд, 39 років, син Клінта Іствуда

Стати таким відомим як Клінт Іствуд, не під силу нікому, враховуючи масштаб його особистості. Проте Скотт посів своє місце у кіно. На початку кар'єри він використовував прізвище матері – Рівз. Дебютував у драмі «Танці вулиць». Потім була робота у воєнній драмі «Прапори наших батьків», режисером якої виступив його батько Клінт Іствуд. Після другорядних ролей у кримінальній драмі «Американський злочин», байопіку «Гордість» та кримінальному бойовику «Гравець 5150» актор знову зіграв у свого батька у «Ґран Торіно». У екранізації роману Ніколаса Спаркса «Найдовша подорож» Скотт виконав головну роль вершника Люка Коллінза. Під час зйомок актор відмовився від дублера: у сцені з биком Іствуд протримався 2,5 секунди верхи на ньому. У політичному трилері «Сноуден» 2016 зіграв агента АНБ. Того ж року виконав роль лейтенанта Едвардса у фільмі «Загін самогубців».

Майкл Дуглас, 80 років, син Кірка Дугласа

Майкл народився в сім'ї видатного американського актора Кірка Дугласа та акторки Дайєн Ділл. Тепер уже Майкл є не менш відомим, ніж його батько. Він знімався у фільмах «Гра», «Роман з каменем», «Кордебалет» та багатьох інших. Його син Кемерон також був актором, вони утрьох зіграли родину у фільмі «Сімейні цінності». Проте кар’єру Кемерона перервав арешт: у 2009 році його звинуватили у торгівлі наркотиками. Двоє інших дітей Дугласа поки акторську кар’єру не розпочинали.

Кейт Гадсон, 46 років, донька Ґолді Гоун

Ґолді Гоун – популярна комедійна акторка, яка була на піку популярності до середини 90-х. Кейт Гадсон пішла слідом за мамою та грала переважно у комедіях. Вона знялась у картинах «Як позбутися хлопця за 10 днів», «Війна наречених», «Головне не боятись» тощо. А от роль у фільмі «Музика», де вона зіграла драматичну роль, принесла їй номінацію на «Оскар».

Кіфер Сазерленд, 57 років, син Дональда Сазерленда

Неймовірний Дональд Сазерленд зіграв у величезній кількості прекрасних фільмів. Його син Кіфер давно уже має самостійну кар’єру. Він грав у картинах «Молоді стрільці», «Ренегат», «Коматозники», «Телефонна будка» та багатьох інших.