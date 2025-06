Стівен Спілберг та Брюс на зйомках фільму «Щелепи»

Що відбувалось у світових кінотеатрах 50 років тому? На які картини найбільше ходили глядачі? Ми обрали фільми, які вийшли у прокат в червні 1975 року, проте за цей солідний час зовсім не постаріли.

«Щелепи»

Jaws, режисер – Стівен Спілберг

Першим фільмом, який сміливо можна назвати блокбастером, є «Щелепи» Стівена Спілерга. Крім усього іншого, фільм став експериментом у галузі кінопрокату. Якщо раніше нову стрічку показували у великих містах, потім у менших і ще менших, то «Щелепи» показали у кінотеатрах усієї країни одночасно, що зробило прем’єру подією національного масштабу, а потім і світового. Касові збори склали понад 700 млн доларів при бюджеті у 6 млн.

Дія фільму відбувається з 1 по 5 липня 1974 року – на острові Еміті, де розташоване невелике курортне містечко з тією ж назвою. Молода дівчина купається вночі, але стає жертвою акули. Після виходу фільму власники деяких пляжів подали до суду, оскільки сильно зменшилася кількість відвідувачів пляжів. Механічну модель акули, зроблену для зйомок фільму, на знімальному майданчику прозвали «Брюс». Цю обставину використали творці мультфільму «У пошуках Немо».

«Нешвіль»

Nashville, режисер – Роберт Олтмен

Фільм «Нешвілл» показує кілька днів із життя різних персонажів, пов’язаних із музичною сценою міста. У центрі уваги – політична кампанія, підготовка до великого концерту та особисті драми музикантів, продюсерів і простих жителів Нешвілла. Персонажі перетинаються в низці подій, що розкривають їхні амбіції, конфлікти і мрії. Від знаменитих кантрі-співаків до молодих виконавців, кожен прагне знайти своє місце під світлом софітів. Кульмінацією стає великий концерт, де особисті та професійні лінії героїв сходяться в драматичний фінал, що залишає глибокий відбиток на всіх учасниках.

«Кохання і смерть»

Love and Death, режисер – Вуді Аллен

Фільм є пародією на романтичні історичні фільми. Молодий дворянин з провінції, роль якого виконує сам Аллен, не хоче йти на війну, йому більше подобається вести нескінченні розмови зі своєю кузиною, яку він таємно любить. Філософія, політика та війна – ці високі матерії стали темою нескінченної іронії.

«Без проблем!»

Pas de problème!, режисер – Жорж Лотнер

Невідомий чоловік, смертельно поранений у живіт, з останніх сил йде вулицею, заходить до будинку, піднімається в ліфті, дзвонить у перші двері. І дівчина (Міу-Міу) опиняється віч-на-віч з людиною, яку вона бачить вперше в житті і яка падає мертвою практично на порозі її квартири. Дівчина виходить у коридор, щоб змити сліди крові на стіні, і двері зачиняються. Це стає початком каркаломних і дуже смішних пригод.

«Повернення Рожевої пантери»

The Return of the Pink Panther, режисер – Блейк Едвардс

Обійшовши ретельно розроблену систему безпеки, грабіжники знову викрадають реліквію близькосхідної держави Лугаш – діамант «Рожева пантера». На місці злочину зловмисник залишив білу рукавичку з вишитим символом Ф. Уряд Лугаша звертається до влади Франції з проханням надіслати для проведення розслідування інспектора Жака Клузо, який повернув діамант після попереднього зникнення. У головній ролі ‒ Пітер Селлерс.