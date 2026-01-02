Переможницею шоу «Холостяк 14» стала модель із Хмельницького Надін Головчук

Головний герой шоу «Холостяк 14», актор Тарас Цимбалюк розповів, чи разом вони із Надін Головчук – переможницею проєкту. Про це стало відомо під час постшоу на телеканалі СТБ у пʼятницю, 2 січня.

Зйомки проєкту завершились наприкінці літа. Надін Головчук розповіла, що після проєкту пара намагалась проводити час разом, ховаючись від ЗМІ. Зокрема, Надін їздила до Тараса на гастролі. Однак потім актор почав зніматися у військовій драмі і фактично не мав часу на особисте життя, а Надін відчувала, що дуже вигоріла на проєкті та емоційно втомилась.

На питання ведучого Григорія Решетніка, чи разом зараз пара, Тарас Цимбалюк відповів, що ні. Надін Головчук додала, що їй хотілося все виправити.

Нагадаємо, головним героєм шоу «Холостяк 14» був актор Тарас Цимбалюк. У фіналі шоу, який відбувся 26 грудня, він обрав модель із Хмельницького Надін Головчук.

Під час постшоу 2 січня інші учасниці «Холостяка 14» розповіли, як склалась їхня доля. Зокрема, Валерія Жуковська повернулась з Німеччини до України та знайшла своє кохання, а Діана Зотова повідомила про заручини.

Також під час випуску стало відомо, що переможниця попереднього сезону шоу Інна Бєлєнь заручилась і чекає на першу дитину.