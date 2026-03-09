У неділю, 15 березня, у Лос-Анджелесі відбудеться 98-ма церемонія нагородження премією Американської академії кіномистецтва та науки. За київським часом це буде ніч на 16 березня, церемонія розпочнеться о першій годині.

Трансляцію церемонії в Україні можна буде подивитися у прямому ефірі телеканалу «Суспільне Культура».

Ефір «Суспільне Культура» складатиметься із трьох частин: передшоу, трансляція червоної доріжки і безпосередньо церемонії нагородження премії «Оскар-2026».

Коментатором церемонії нагородження та ведучим передшоу стане актор театру та кіно, актор Франківського драмтеатру та виконавець ролі Івана Довбуша у картині Олеся Саніна «Довбуш» Олексій Гнатковський. Синхронний переклад забезпечуватимуть Юрій Мазур і Людмила Дяченко, а за переклад жестовою мовою відповідатимуть Анфіса Худашова та Лада Соколюк.

Церемонія нагородження премією Американської кіноакадемії відбудеться у театрі «Долбі» в Голлівуді, Лос-Анджелес. Ведучим церемонії вдруге поспіль стане американський актор, телеведучий і комік Конан О’Браєн.

Вручатимуть нагороди переможцям лауреати премії «Оскар» минулих років, а саме Хавʼєр Бардем, Демі Мур, Кумейл Нанджіані, Кріс Еванс, Майкі Медісон, Едріан Броуді, Зої Салдана, Кіран Калкін Пріянка Чопра, Роберт Дауні-молодший, Енн Гетевей, Пол Мескаль, Гвінет Пелтроу та інші.

Як транслюватимуть «Оскар 2026»

23:00 – передшоу з Олексієм Гнатковським.

– передшоу з Олексієм Гнатковським. 00:30 – червона доріжка.

– червона доріжка. 01:00 – церемонія нагородження. Вона триватиме приблизно 3,5 години.

Нагадаємо, «Суспільне Культура» має ексклюзивні права на трансляцію «Оскара» в Україні до 2028 року, включно з ювілейною 100-ю церемонією.

Кіноакадемія працює над тим, щоб скоротити хронометраж церемонії. Для цього, зокрема, наживо прозвучать лише дві з пʼяти номінованих на нагороду пісень.