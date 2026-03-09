Близький Схід багато років залишається гарячою точкою на політичній мапі світу, а чергове загострення між Ізраїлем та Іраном викликало нову хвилю інтересу до історії самого конфлікту та його причини. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про війну на Близькому Сході, які допоможуть краще її зрозуміти.

«Бойові дії» (2025)

Warfare

Восени 2006 року внаслідок битви за іракське місто Ер-Рамаді війська коаліції знову взяли під контроль провінцію Анбар, де повстанці проявляють активність. Невеликий підрозділ «морських котиків» США займає двоповерховий житловий будинок у сірій зоні, щоб використовувати його як базу для спостереження за пересуванням військ. Наступного дня будівлю беруть в облогу місцеві бойовиків.

«Морпіхи» (2005)

Jarhead

Виходець із родини військових Тоні Своффорд їде до табору для новобранців, де проходить важке навчання під керівництвом суворого сержанта Сайкса. Після вступного курсу Тоні з побратимами відправляють до Іраку. Там він мучиться від нестерпної спеки і неробства, і частіше, ніж із реальним ворогом, він змушений боротися зі своїми внутрішніми демонами. Разом із колегами він намагається знайти сенс свого перебування у пустелі, адже солдатам починає здаватися, що єдине, що відбувається на службі, – це лише сутички з керівництвом.

«Американський снайпер» (2014)

American Sniper

Снайпер підрозділу «морських котиків» ВМС США Кріс Кайл під час війни в Іраку за свої здобутки отримав прізвисько «Легенда». Іракські повстанці нарекли його «Дияволом Рамаді» і призначили за нього винагороду. Фільм поєднує поїздки Кріса на війну зі сценами сімейного життя в США та поступового погіршення стосунків із дружиною Таєю. Із кожною поїздкою Крісу Кайлу все важче й важче психологічно повертатися до звичайного життя, оскільки важкі рішення, які він вимушений приймати на війні в Іраку, дисонують зі спокійним життям.

«Володар Бурі» (2008)

The Hurt Locker

Члени елітного американського загону з розміновування під керівництвом сержанта Віла Джеймса їдуть у одне з іракських міст, де практично будь-який предмет може бути смертельно небезпечним. Джеймс – сапер, який, попри небезпеку, ставиться до знешкодження бомб як до гри. Він здається цинічною і розчарованою людиною, яка йде на непотрібний ризик. Війна – його справжня пристрасть. Це спочатку погано сприймається у його команді, але поступово його побратими навчилися цінувати його професіоналізм у бою і його людські якості.

«Голда» (2023)

Golda

У центрі сюжету – Війна Судного Дня 1973 року, що почалася з раптової атаки сил Єгипту та Сирії на Ізраїль. Про підготовку до неї спецслужби знали, але під тиском США спершу не змушені були вдавати, що це для них несподіванка. Це призвело до необхідності для прем’єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр робити страшний вибір.

«Арго» (2012)

Argo

4 листопада 1979 року революція в Ірані досягає точки кипіння, коли при штурмі посольства США в полон взяли понад 60 дипломатів. Але в цьому хаосі шістьом з них вдається вислизнути й знайти притулок у будинку канадського посла. Розуміючи, що, відшукавши втікачів, іранські війська влаштують їм публічну страту, фахівець ЦРУ з таємного вивозу людей з країни Тоні Мендез пропонує нестандартний та дуже ризикований план їх евакуації.