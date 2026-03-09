Одну з головних ролей зіграє Ліза Вікарі, яка зіграла юну Марту в «Пітьмі»

Шоуранери популярного науково-фантастичного серіалу «Пітьма» (Dark) Янт’є Фрізе та Баран бо Одар готують новий серіал на основі казок про неслухняних дітей від німецького психіатра Генріха Гофмана. Проєкт розробляють у співпраці з платформою HBO. Одну з головних ролей зіграє Ліза Вікарі, яка зіграла юну Марту в «Пітьмі».

Йдеться про екранізацію книги 1845 року, що складається з десяти римованих та ілюстрованих оповідань. Кожне має чітку мораль, яка перебільшено демонструє згубні наслідки поганої поведінки. До прикладу, в одному з оповідань дівчинка грається з сірниками й згодом від неї лишається лише купка попелу, в іншому – кравець відрізає хлопчику пальці через те, що він їх постійно смоктав. Деякі дослідники бачать в цих творах ілюстрації психічних розладів сучасних дітей.

Серіал fyjyce.nm як сучасний трилер, що залучить дорослих персонажів. В центрі сюжету опиниться слідчий, який розкриває ритуальні вбивства, натхненні похмурими історіями Генріха Гофмана. Одну з головних ролей зіграє Ліза Вікарі, яка грала юну Марту в «Пітьмі». Однак деталей про її персонажа наразі немає.

Зазначимо, що серіал «Пітьма» оповідав про мешканців вигаданого німецького міста Вінден, які стикнулися зі зникненням дітей, зумовленими подорожами в часі. Серіал отримав загальну оцінку в 95% на Rotten Tomatoes для всіх трьох сезонів,.