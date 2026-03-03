Серіал «Гра престолів» виходив упродовж 2011-2019 років

Кінокомпанія Warner Bros. працює над фільмом «Гра престолів», сценарій до якого пише шоуранер «Карткового будиночка» та «Андора» Бо Віллімон. Про це повідомляє Variety із посиланням на Page Six Hollywood.

Зазначається, що Бо Віллімон уже подав чернетку сценарію, однак режисера та акторський склад іще не визначили. Також видання зазначило, що оскільки Warner Bros. перебуває в процесі продажу Paramount, не відомо, чи нове керівництво схвалить фільми, які перебували в розробці.

Водночас «Гра престолів» є однією з перлин Warner Bros., а генеральний директор Paramount Девід Еллісон пообіцяв випустити 30 фільмів у кінотеатрах, як тільки два медіагіганти стануть одним цілим.

Хоча деталі сюжету не підтверджені, історія, як повідомляється, розповідає про Ейгона I, засновника династії Таргарієнів, та його завоювання Вестеросу за кілька століть до оригінального телесеріалу «Гра престолів».

Додамо, що наразі, крім оригінального серіалу Гра престолів, вийшли два спінофи – «Дім дракона» та «Лицар сімох королівств».