Paramount+ та HBO Max планують обʼєднати в один стрімінговий сервіс після завершення злиття Paramount та Warner Bros. Discovery. При цьому, Paramount хоче, щоб бренд HBO працював незалежно, передає Variety.

«Ми плануємо обʼєднати ці два сервіси, що сьогодні дає нам трохи більше 200 мільйонів прямих абонентів. Ми вважаємо, що це дійсно дає нам змогу конкурувати з лідерами в цій галузі. У Paramount до середини цього року ми завершимо консолідацію наших трьох сервісів в один єдиний стек. І ми вважаємо, що обʼєднана пропозиція, враховуючи обсяг контенту та те, що ми можемо зробити з технічної точки зору, дійсно дозволить нам конкурувати з наймасштабнішими гравцями в DTC», – сказав генеральний директор Paramount Девід Еллісон під час телефонної розмови з інвесторами 2 березня.

При цьому, керівництво Paramount хоче надати HBO особливого статусу, щоб продовжувати розробку та програмування контенту без жорсткого нагляду з боку керівництва Paramount.

«Наша точка зору полягає в тому, що HBO має залишитися HBO. Вони створили феноменальний бренд. Вони є лідером у цій галузі, і ми просто хочемо, щоб вони продовжували робити більше. Але обʼєднавши платформи, весь наш контент зможе охопити ще ширшу аудиторію, ніж ми можемо робити окремо», – додав Девід Еллісон.

Додамо, що HBO – це стрімінговий сервіс, запущений WarnerMedia. Платформа поєднує контент телеканалу HBO з фільмами та серіалами Warner Bros., а також оригінальні проєкти Max Originals. Серед найпопулярніших серіалів, які випускає HBO, – «Гра престолів» (Game of Thrones), «Спадкоємці» (Succession), «Ейфорія» (Euphoria), «Справжній детектив» (True Detective).

Днями стало відомо, що Paramount придбає Warner Bros., до якого входить HBO.