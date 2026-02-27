Netflix відмовився від наміру придбати Warner Bros

Стримінговий гігант Netflix відмовився від наміру придбати Warner Bros. Discovery, фактично відкривши шлях для Paramount Global та Skydance до укладення угоди приблизно на 111 млрд доларів. Про це повідомляє BBC.

Warner Bros., яка ще торік оголосила про готовність до продажу, заявила, що остання пропозиція Paramount є вигіднішою за попередню ставку Netflix. Водночас Netflix вирішив не підвищувати свою пропозицію.

У компанії пояснили, що за новою ціною угода втратила фінансову привабливість. Співгендиректори Netflix Тед Сарандос і Грег Пітерс наголосили, що компанія діяла дисципліновано та не вважала цю покупку критично необхідною.

Покупець отримає контроль над легендарною студією, її кінобібліотекою та медіамережами – потенційне поглинання може суттєво змінити баланс сил у світовій індустрії розваг.

Ще в грудні Warner Bros. погодилася на пропозицію Netflix щодо часткового придбання активів в угоді приблизно на 82 млрд доларів з урахуванням боргу. Однак згодом Paramount подала конкурентну заявку. Хоча її спершу відхилили, на початку цього тижня компанія підвищила ставку, додавши по одному долару на акцію.

У Netflix заявили, що їхня початкова пропозиція створювала б додану вартість для акціонерів і мала чіткі перспективи регуляторного погодження, однак компанія не готова конкурувати «за будь-яку ціну».

Що цьому передувало?

Як писав ZAXID.NET, 5 грудня Netflix оголосила про угоду з придбання Warner Bros. Discovery приблизно за 82,7 млрд доларів, або 27,75 долара за акцію. За умовами угоди, Netflix мав намір купити всі кіно- та телевізійні активи Warner Bros., включно зі студіями HBO та сервісами HBO Max.

Водночас Paramount вела перемовини про купівлю Warner Bros. ще в грудні 2023 року. І в січні 2026 року Paramount хотіла завадити злиттю WB та Netflix, але Netflix підвищила свою пропозицію та зробила її готівковою, аби перебити пропозицію Paramount.

Тоді зазначали, що у разі об’єднання Paramount і Warner Bros. створять медіахолдинг, який за масштабами перевищить Disney. Щоправда, деякі сенатори-демократи застерегли, що така структура може отримати контроль над «майже всім контентом, який американці дивляться по телебаченню».