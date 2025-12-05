Netflix купує Warner Bros. Discovery

Компанія Netflix офіційно оголосила про укладення остаточної угоди щодо придбання медіагіганта Warner Bros. Discovery (WBD) у п’ятницю, 5 грудня у пресрелізі. Вартість найбільшої в історії Netflix угоди становить приблизно 82,7 мільярда доларів, що відповідає ціні 27,75 долара за акцію WBD.

Це придбання схвалили ради директорів обох компаній. Аналітики уже прогнозують, що воно спричинить кардинальні зміни у світовій індустрії розваг, адже Netflix – провідний світовий платний стримінговий сервіс, а Warner Bros. – одна з найстаріших і найбільш шанованих студій Голлівуду, включаючи її кіно- та телевізійні студії, а також популярні платформи HBO та HBO Max.

Як пише Bloomberg, для Netflix угода передусім означає кардинальну стратегічну трансформацію. Компанія, яка зросла до найдорожчої в Голлівуді завдяки ліцензуванню контенту та розвитку оригінального виробництва, вперше укладає угоду такого безпрецедентного масштабу, отримуючи власну величезну бібліотеку та студійні потужності.

Згідно з пресрелізом, Netflix планує зберегти поточну діяльність Warner Bros. При цьому очікується, що повне закриття угоди відбудеться упродовж 12-18 місяців. Угода має завершитися після того, як підрозділ глобальних мереж WBD, відомий як Discovery Global, буде відокремлений у нову публічну компанію. Цей процес планується завершити у третьому кварталі 2026 року.