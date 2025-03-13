Гастінгс не вперше допомагає Україні

Американський бізнесмен та співзасновник платформи Netflix Рід Гастінгс передав українському фонду White Stork 2 млн доларів. Про це у середу, 12 березня, повідомило Deadline.

Співзасновник платформи Netflix Рід Гастінгс передав White Stork 2 млн доларів. У Штатах фонд очолюють американські ветерани, а в Україні він діє як благодійна організація «Лелека-Україна».

Відомо, що організація співпрацює з постачальниками в США, Європі та України без посередників. Члени фонду забезпечують медиків транспортом, турнікетами, аптечками та засобами РЕБ. Відзначають, що Гастінгс підтримав Україну на тлі зміни зовнішньої політики нового президента США Дональда Трампа.

«Чоловіки та жінки, що воюють в Україні, не є професійними солдатами. Вони цивільні, яких втягнули у цю війну задля виживання нації. Як ветерани, ми бачили страх війни і знаємо, як доставляти допомогу прямо на фронт. Жодних посередників, ніякої нісенітниці. Пожертва Ріда на підтримку України означає їхнє виживання», – зауважив Вільям Макналті, ветеран Корпусу морської піхоти США, голова місії White Stork.

Фонд «Лелека-Україна» подякував Гастінгсу за підтримку.

«Щедрість Ріда – це більше, ніж просто пожертва, це потужний прояв солідарності з народом України. Підтримуючи нас, він допомагає Україні залишатися сильною та стійкою. Це своєю чергою допомагає захищати свободу та підтримувати глобальну безпеку. У ці складні часи такі вчинки, як його, нагадують світові, що Україна не одна у своїй боротьбі за свободу», – йдеться у повідомленні.

Гастінгс не вперше допомагає Україні, у березні 2022 року він передав благодійному фонду Razom for Ukraine 1 млн доларів.

Раніше повідомляли, що американець українського походження пожертвував УКУ 2 млн доларів.