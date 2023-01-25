УКУ отримав у спадок 2 млн доларів зі США

Ще одним спадкоємцем американця українського походження Григорія Степанця став Український католицький університет, якому жертводавець записав у спадок 2 млн доларів. Раніше стало відомо, що Григорій Степанець заповів 1 млн доларів головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Як розповіли ZAXID.NET у середу, 25 cічня, в УКУ, повідомлення про те, що Григорій Степанець заповів університету 2 млн доларів стало для них приємною несподіванкою. Довідалися про це наприкінці 2022 року, коли до УКУ написала юридична компанія, яка займалася розпорядком спадку.

«Ми спочатку не повірили, думали, що це жарт», – розповіла проректорка УКУ Наталія Климовська.

З Григорієм Степанцем в УКУ не були знайомі. Тож керівництво вишу припускає, що він дізнався про діяльність університету зі ЗМІ та від знайомих. «Ми вдячні Григорієві Степанцю. Хочемо зв'язатися з його донькою, щоб більше дізнатися про нього, можливо, він мав своє бачення щодо використання грошей. Зараз ми працюємо з різними програмами, які необхідні в часі війни, шукаємо кошти на гуманітарні програми», – зауважила Наталія Климовська.

За її словами, рішення про використання значних сум коштів в університеті приймає сенат – дорадча рада.

УКУ є приватним університетом, і об’єднує багатотисячну спільноту жертводавців по всьому світу, зокрема, у діаспорі. Люди за життя допомагають університетові, є випадки, коли заповідають спадки після смерті. Пожертва Григорія Степанця є найбільшою середи тих, які жертводавці заповідали на університет після смерті.

Про жертводавця Григорія Степанця відомо, що він народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій війні, загинув в жовтні 1941 року. Григорій з матір'ю були евакуйовані на Урал. Після закінчення війни родина повернулася до Вінниці.

Григорій Степанець навчався у Московському державному університеті імені Ломоносова, де отримав ступінь магістра з математики та хімії, а також ступінь кандидата наук з фізичної хімії. Чоловік вільно володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами.

Працюючи в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів. За це його звільнила радянська влада за сфальсифікованим приводом. Зазнав переслідувань від КДБ. У 1989 році Степанець виїхав до США, де працював розробником програмного забезпечення в компанії Microsoft.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця 1 млн доларів, які пожертвував на потреби українських військових.