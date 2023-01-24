NYT стверджує, що Валерій Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав у спадок 1 млн доларів США і пожертвував його на потреби українського війська. Про це 24 січня повідомило видання The New York Times із посиланням на прес-службу військового відомства. Згодом цю інформацію підтвердив сам головнокомандувач.

Зазначається, що Валерій Залужний отримав гроші у спадок від американця українського походження Григорія Степанця.

«Що стосується пожертв від приватних осіб, то командувач української армії генерал Валерій Залужний цього місяця пожертвував військовим 1 млн доларів зі спадщини, яку він отримав від американця українського походження Григорія Степанця, за словами сім'ї Степанець», – йдеться у повідомленні NYT.

Видання уточнило, що отримало підтвердження про пожертву від прес-служби військового відомства. Пізніше у відповідь на запит «Української правди» у Генштабі підтвердили інформацію про те, що Валерій Залужний отримав у спадок мільйон доларів та пожертвував їх військовим.

«Генерал Залужний спрямував ці гроші у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії, що підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року», – повідомили у прес-службі ЗСУ.

Валерій Залужний додав, що все життя віддав ЗСУ, тож не мав сумніву, що робити зі спадком.

Хто такий Григорій Степанець

Він народився 1938 року у Вінниці. Його батько загинув у Другій світовій війні 1941 року, після чого Григорія з матір'ю вивезли на Урал. Після закінчення війни вони повернулися до Вінниці.

У 1956 році він вступив до Московського державного університету імені Михайла Ломоносова, де отримав математичну та хімічну освіту.

Працюючи в Геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, він підписав листа на підтримку дисидентів, через що його невдовзі звільнили. Пізніше через переслідування КДБ та відсутність роботи Григорій Степанець подав заявку на отримання виїзної візи, але йому відмовили.



Після смерті Сталіна він все ж отримав дозвіл виїхати з СРСР до США, де почав працювати у Microsoft розробником програмного забезпечення.